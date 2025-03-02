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        Diyaliz hastası eşi için pelet sobası kurduğu minibüs, esnafın sohbet durağı oldu

        FADİME YILMAZ ELMA/GÖKHAN YILMAZ - Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde böbrek yetmezliği bulunan eşinin diyaliz sonrası iş yerinde ısınamaması nedeniyle dükkanın önündeki minibüsüne pelet sobası kuran Ayşe Demir, esnaf ve misafirlerini de soğuk kış günlerinde sıcak ortamda ağırlıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.03.2025 - 11:35 Güncelleme: 02.03.2025 - 11:35
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        Diyaliz hastası eşi için pelet sobası kurduğu minibüs, esnafın sohbet durağı oldu
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        FADİME YILMAZ ELMA/GÖKHAN YILMAZ - Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde böbrek yetmezliği bulunan eşinin diyaliz sonrası iş yerinde ısınamaması nedeniyle dükkanın önündeki minibüsüne pelet sobası kuran Ayşe Demir, esnaf ve misafirlerini de soğuk kış günlerinde sıcak ortamda ağırlıyor.

        İlçede 15 yıldır kasaplık yapan 44 yaşındaki Rıza Demir'e üç yıl önce böbrek yetmezliği teşhisi konuldu. Bu süreçte diyaliz desteği alan Demir, tedavi sonrası vücut ısısını koruması gerektiğinin söylenmesi üzerine çözüm arayışına girdi.

        Demir, etlerin bozulma riski ve dükkan koşullarının elverişli olmaması nedeniyle iş yerinin önünde duran minibüsü sıcak bir yaşam alanına çevirme fikrini eşi Ayşe Demir ile paylaştı. Bunun üzerine kolları sıvayan Ayşe Demir, yakınlarının da desteğiyle minibüsün koltuklarını sökmesinin ardından pelet sobası kurdu.

        İş yoğunluğunun azaldığı zamanlarda minibüsün içine girerek ısınan, işinden de uzak kalmayan Rıza Demir'in bu durumu, görenlerin ilgisini çekti. Esnaf ve alışveriş için gelenlerin de soğuktan etkilenmemek için beklediği minibüste, Demir ailesi misafirlerine çay ikramında bulunuyor.

        - "İnsanlar sıcacık bir ortamda nostalji yaşamayı seviyor"

        Ayşe Demir, AA muhabirine, eşinin hem işini takip etmesi hem de diyaliz sonrası sıkıntı yaşamaması için böyle bir çözüm bulduklarını söyledi.

        Sobayı eşi diyalizdeyken yaktıklarını anlatan Demir, "Eşim diyalizden geldiğinde sıcak bir ortama ulaşmış, işlerini de takip etmiş oluyor. Bu düşünceyle başladık ve zamanla geliştirdik. İyi de oldu." dedi.

        Demir, zamanla kurdukları sobanın hem müşterilerinin hem de diğer esnafın dikkatini çektiğini belirterek, şöyle devam etti:

        "Daha sonra insanlarda aşırı bir talep oldu. Oturmak için misafirlerimiz geldi. Sobayı gören geldi. İnsanlar da nostaljiye özeniyor. Evlerde doğal gaz olduğu için insanlarda sobaya karşı bir hasret olmuş. Bunu çok iyi anlamış olduk. İnanın daha büyük bir yer olsa da mekanı büyütüp bunu yapabilsek. İnsanlar hem aracın içerisinde küçük alanda ve sıcacık ortamda sobayla nostalji yaşamayı seviyor."

        Müşterilerin paketlerinin hazırlanma sürecinde minibüse girerek ısındığını ifade eden Demir, "Oldukça faydasını gördük. İstediğimiz gibi aracımızı alıp herhangi bir yere gidip etkinlik de yapıyoruz. Kış ayında sobamızdan faydalanmış oluyoruz." diye konuştu.

        Demir, gerekli düzenlemeyi yapabilmek için aracın koltuklarını söktüklerini, yazın yeniden takacaklarını ve mevsime göre hareket edeceklerini kaydetti.

        Görenlerin şaşırdığını, özellikle esnafın çok memnun kaldığını dile getiren Demir, "Sırf bunun için ziyaretimize gelenler var. Öğrencilerimiz burada oturup sohbet ediyorlar, onlara çay ikram ediyoruz. Gün içerisinde araç sürekli doluyor, boşalıyor. Yoğun bir talep var." ifadesini kullandı.

        Rıza Demir de diyaliz hastası olduğu için böyle bir çözüm bulduklarını belirterek, "Diyalizden geldikten sonra hava soğuk oluyor, üşümemek adına böyle bir şey yaptık. Doğaya uyumlu olsun diye de pelet sobası kullandık. Herkes memnun, biz de memnunuz." dedi.

        Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi öğrencisi Emre Köseoğlu ise soğuk havada ısınma imkanı bulduklarını, kendilerine çay ikram edildiğini ve fırsat buldukça minibüsü ziyaret ettiklerini dile getirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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