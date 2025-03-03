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        Zonguldak'ta ruhsatsız işletilen 8 maden ocağı kapatıldı

        Zonguldak'ta ruhsatsız işletildiği belirlenen 8 maden ocağı imha edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.03.2025 - 12:57 Güncelleme: 03.03.2025 - 13:12
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        Zonguldak'ta ruhsatsız işletilen 8 maden ocağı kapatıldı
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        Zonguldak'ta ruhsatsız işletildiği belirlenen 8 maden ocağı imha edildi.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ruhsatsız işletilen maden ocaklarına yönelik çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda belirlenen 8 ocağın çevresinde 27 metre ray, 3 vagon, vinç ve 63 ton kömür ele geçirildi.

        Söz konusu ocaklar, Türkiye Taşkömürü Kurumu ekiplerince imha edildi.

        Ele geçirilen malzemeler, ocakların orman sınırları içerisinde yer alması dolayısıyla Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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