Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Zonguldak Haberleri

        Zonguldak'ta ambulansın motor kısmına sıkışan kedi kurtarıldı

        Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde ambulansın motor kısmına sıkışan kediyi itfaiye ve veterinerlik hizmetleri ekipleri kurtardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.03.2025 - 16:29 Güncelleme: 03.03.2025 - 16:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Zonguldak'ta ambulansın motor kısmına sıkışan kedi kurtarıldı
        ABONE OL

        Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde ambulansın motor kısmına sıkışan kediyi itfaiye ve veterinerlik hizmetleri ekipleri kurtardı.

        Ali Alp Caddesi'nde görev yaptıkları ambulansın motor kısmından kedi sesi geldiğini duyan sağlık ekipleri, kaputu açtıklarında kedinin aracın motor kısmında sıkışarak kablolara dolandığını gördü.

        Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye gelen belediye itfaiye ve veterinerlik hizmetleri ekipleri, kediyi sıkıştığı yerden kurtardı. Tedavisi yapılan kedi, yeniden doğaya salındı.

        Veterinerlik hizmetleri görevlisi Yusuf Baş, gazetecilere, kurtulmak için çırpındığı için ayaklarında hafif yaralar oluşan kediyi, Alaplı Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'nde gerekli tedaviyi uygulamalarının ardından yeniden doğal ortamına saldıklarını kaydetti. ​

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul'da vahşet! Ailesini katletti!
        İstanbul'da vahşet! Ailesini katletti!
        İstanbul Üniversitesi'nden diploma açıklaması
        İstanbul Üniversitesi'nden diploma açıklaması
        Avrupa'nın en golcü hücum üçlüleri!
        Avrupa'nın en golcü hücum üçlüleri!
        Savcı: Engin Polat'a en ağır ceza verilsin
        Savcı: Engin Polat'a en ağır ceza verilsin
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        ABD'de çoğunluk Trump'ın başkanlığından memnun değil
        ABD'de çoğunluk Trump'ın başkanlığından memnun değil
        TÜİK'e açılan enflasyon davasında duruşma sona erdi
        TÜİK'e açılan enflasyon davasında duruşma sona erdi
        Beykoz Belediye Başkanı için tutuklama talebi
        Beykoz Belediye Başkanı için tutuklama talebi
        Eski eş, kadını yaraladı! Kadının sevgilisini katletti!
        Eski eş, kadını yaraladı! Kadının sevgilisini katletti!
        Avusturya'da 155 gün sonra hükümet göreve başladı
        Avusturya'da 155 gün sonra hükümet göreve başladı
        Kaderi değişebilir
        Kaderi değişebilir
        ODTÜ, THE'nın itibar sıralamasına giren tek Türk üniversitesi
        ODTÜ, THE'nın itibar sıralamasına giren tek Türk üniversitesi
        Eski hakemler değerlendirdi: İki kırmızı kart!
        Eski hakemler değerlendirdi: İki kırmızı kart!
        İnan Kıraç'a geçici vasi tayin edildi
        İnan Kıraç'a geçici vasi tayin edildi
        Eski Hollywood ihtişamı geri döndü! Oscar'dan kareler...
        Eski Hollywood ihtişamı geri döndü! Oscar'dan kareler...
        Borsada enflasyon coşkusu
        Borsada enflasyon coşkusu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Özcan Deniz hakkında soruşturma
        Özcan Deniz hakkında soruşturma
        Şubat ayı enflasyonu açıklandı
        Şubat ayı enflasyonu açıklandı
        İşte Oscar'ın kazananı
        İşte Oscar'ın kazananı

        Benzer Haberler

        Zonguldak'ta ruhsatsız işletilen 8 maden ocağı kapatıldı
        Zonguldak'ta ruhsatsız işletilen 8 maden ocağı kapatıldı
        Grizu patlamasında ölen 263 madenci facianın 33'üncü yıl dönümünde anıldı
        Grizu patlamasında ölen 263 madenci facianın 33'üncü yıl dönümünde anıldı
        Zonguldak'taki grizu faciasında hayatını kaybeden 263 maden işçisi dualarla...
        Zonguldak'taki grizu faciasında hayatını kaybeden 263 maden işçisi dualarla...
        TÜBİTAK'ta 3 alanda birincilik kazanan Zonguldaklı öğrenciler, Türkiye fina...
        TÜBİTAK'ta 3 alanda birincilik kazanan Zonguldaklı öğrenciler, Türkiye fina...
        Diyaliz hastası eşi için pelet sobası kurduğu minibüs, esnafın sohbet durağ...
        Diyaliz hastası eşi için pelet sobası kurduğu minibüs, esnafın sohbet durağ...
        Evinin yakınındaki kuyuda cansız bedeni bulundu
        Evinin yakınındaki kuyuda cansız bedeni bulundu