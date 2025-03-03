Zonguldak'ta ambulansın motor kısmına sıkışan kedi kurtarıldı
Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde ambulansın motor kısmına sıkışan kediyi itfaiye ve veterinerlik hizmetleri ekipleri kurtardı.
Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde ambulansın motor kısmına sıkışan kediyi itfaiye ve veterinerlik hizmetleri ekipleri kurtardı.
Ali Alp Caddesi'nde görev yaptıkları ambulansın motor kısmından kedi sesi geldiğini duyan sağlık ekipleri, kaputu açtıklarında kedinin aracın motor kısmında sıkışarak kablolara dolandığını gördü.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye gelen belediye itfaiye ve veterinerlik hizmetleri ekipleri, kediyi sıkıştığı yerden kurtardı. Tedavisi yapılan kedi, yeniden doğaya salındı.
Veterinerlik hizmetleri görevlisi Yusuf Baş, gazetecilere, kurtulmak için çırpındığı için ayaklarında hafif yaralar oluşan kediyi, Alaplı Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'nde gerekli tedaviyi uygulamalarının ardından yeniden doğal ortamına saldıklarını kaydetti.
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