Zonguldak'ta ambulansın motor kısmına sıkışan kedi kurtarıldı

Veterinerlik hizmetleri görevlisi Yusuf Baş, gazetecilere, kurtulmak için çırpındığı için ayaklarında hafif yaralar oluşan kediyi, Alaplı Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'nde gerekli tedaviyi uygulamalarının ardından yeniden doğal ortamına saldıklarını kaydetti. ​

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye gelen belediye itfaiye ve veterinerlik hizmetleri ekipleri, kediyi sıkıştığı yerden kurtardı. Tedavisi yapılan kedi, yeniden doğaya salındı.

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