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        Türk Kızılay, Zonguldak'ta madencilerle iftar yaptı

        Türk Kızılay yöneticileri ve üyeleri, Zonguldak'ta madencilerle iftar yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.03.2025 - 21:14 Güncelleme: 03.03.2025 - 21:23
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        Türk Kızılay, Zonguldak'ta madencilerle iftar yaptı
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        Türk Kızılay yöneticileri ve üyeleri, Zonguldak'ta madencilerle iftar yaptı.

        Türk Kızılay Genel Sekreter Yardımcısı Şükrü Can, Türk Kızılay Yönetim Kurulu Üyesi Emre Koç ve Genç Kızılay Genel Başkanı Ömer Faruk Çalışkan, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) eğitim ocağında düzenlenen iftar programında, işçilerle oruçlarını açtı.

        İftar sonrasında hatıra fotoğrafı çekildi.

        Türk Kızılay Genel Sekreter Yardımcısı Can, gazetecilere, TTK Kozlu Müessesesi'nde 3 Mart 1992'deki grizu faciasında yaşamını yitiren 263 maden işçisini andıklarını ve ölen işçiler için Kur'an okuyup dua ettiklerini söyledi.

        Madencilerle iftar yaptıklarını belirten Can, "Madencilerimiz yerin altında ne yaşıyorlar ne hissediyorlar, onları anlamaya çalıştık. En önemlisi de onların emeklerinin karşılığını, ülkemize ve milletimize verdiğinin ne kadar kıymetli olduğunu anladık." dedi.

        Can, yer altında olmanın, insanı çok derin ufuklara götürdüğünü dile getirerek, " Yer altında olmak farklı bir his aslında. Bir insan kabir hayatını, mezarı düşünüyor. Böyle yerin altına indikçe, tüyleri diken diken oluyor. Kolay değil hakikaten. Yerin altına indikçe insan biraz daha kendini tanımaya, kendini anlamaya yüce Yaradan'dan daha çok irtibat kurmayı düşünüyor ve hissediyor. Dolayısıyla yer altı ayrı bir dünya." ifadesini kullandı.

        Programa, Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil ve Türk Kızılay Zonguldak Şube Başkanı Kürşat Yağız da katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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