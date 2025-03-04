Zonguldak'ta iskeleden düşerek ağır yaralanan işçi yaşam mücadelesini kaybetti
Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde iskeleden düşerek ağır yaralanan işçi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde iskeleden düşerek ağır yaralanan işçi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Karadeniz Ereğli Organize Sanayi Bölgesi'nde özel bir firmada, 1 Mart'ta yüksek fırın baca izolasyonu yaptığı sırada 3 metre yüksekliğindeki iskeleden düşen Çetin Aydeniz (47), kaldırıldığı özel hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Yaşam mücadelesini kaybeden Aydeniz'in iki çocuk babası olduğu öğrenildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.