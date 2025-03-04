Zonguldak'ta iskeleden düşerek ağır yaralanan işçi yaşam mücadelesini kaybetti

Yaşam mücadelesini kaybeden Aydeniz'in iki çocuk babası olduğu öğrenildi.

Karadeniz Ereğli Organize Sanayi Bölgesi'nde özel bir firmada, 1 Mart'ta yüksek fırın baca izolasyonu yaptığı sırada 3 metre yüksekliğindeki iskeleden düşen Çetin Aydeniz (47), kaldırıldığı özel hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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