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        Baba mesleği kalaycılığı 57 yıldır sürdürüyor

        Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde yaşayan 71 yaşındaki kalaycı ustası Alim Amir Keçeci, babasından öğrendiği mesleği ondan kalan 20 metrekarelik dükkanda yaşatmaya çalışıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2025 - 09:55 Güncelleme: 05.03.2025 - 10:01
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        Baba mesleği kalaycılığı 57 yıldır sürdürüyor
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        Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde yaşayan 71 yaşındaki kalaycı ustası Alim Amir Keçeci, babasından öğrendiği mesleği ondan kalan 20 metrekarelik dükkanda yaşatmaya çalışıyor.

        Perşembe beldesinde ikamet eden 4 çocuk babası Keçeci, maden ocağında çalışırken göçükte kaldıktan sonra işçiliği bırakıp kalaycılık yapmaya başlayan babası Kamil Keçeci'nin yanında çocuk yaşta meslek öğrenmeye başladı.

        Zamanla kendini geliştiren ve beldenin aranan ustalarından biri haline gelen Keçeci, müşterilerinin getirdiği mutfak eşyalarını geleneksel yöntemlerle kalaylayarak yeni görünüme kavuşturuyor.

        Sabahın erken saatlerinde açtığı iş yerinde ocağın başına geçen Keçeci, elinden geldiğince mesleğini sürdürmek istiyor.

        - "Bir meslek yok oluyor"

        Alim Amir Keçeci, AA muhabirine, mesleğe çekirdekten başladığını, eskiden gece gündüz çalıştıklarını, şu an pek iş yapamadıklarını söyledi.

        Keçeci, mesleği sevmenin ve alın teriyle para kazanmanın değerli olduğunu kaydetti.

        Her mesleğin kendine göre zorluklarının olduğunu anlatan Keçeci, "Bir meslek yok oluyor. Bizden sonra öğrenen de yok. Üretmeyince tüketemezsin. Bazı zamanlar temiz elbisemi giyip dışarı çıkıyorum. Vakit geçiremeyince yeniden iş elbisemi giyiyorum. Hemen dükkanda kendime iş buluyorum ve zamanın nasıl geçtiğini anlamıyorum. Hem iş hem de ekmek." diye konuştu.

        Eski günleri özlediğini dile getiren Keçeci, eskiden günde 150-200 parça tabak, tencere kalaylayıp müşteriye teslim ettiklerini ifade etti.

        Keçeci, çırak yetiştirememenin üzüntüsü yaşadığını belirterek, mesleğini elinden geldiğince sürdürmek istediğini sözlerine ekledi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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