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        Zonguldak'tan kısa kısa

        Zonguldakspor Futbol Kulübü Başkanı Harun Demir, Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil ve yönetim kurulu üyelerini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2025 - 16:59 Güncelleme: 05.03.2025 - 17:08
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        Zonguldak'tan kısa kısa
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        Zonguldakspor Futbol Kulübü Başkanı Harun Demir, Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil ve yönetim kurulu üyelerini ziyaret etti.

        Demir ve yönetim kurulu üyesi Yaşar Karaman ile Yeşil'le bir araya geldi. Ziyarette, Zonguldakspor ve maden işçileri hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

        Yeşil, ziyaret dolayısıyla Demir ve Karaman'a teşekkür etti.

        - Karadeniz Ereğli Belediye Meclisinin mart ayı olağan toplantısı yapıldı

        Karadeniz Ereğli Belediye Meclisinin mart ayı olağan toplantısı gerçekleştirildi.

        Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Atatürk Kültür Merkezi Nikah Salonu'ndaki meclis toplantısında yaptığı konuşmada, bölgede etkili olan kar yağışında belediye ekiplerinin yoğun çaba ortaya koyduğunu söyledi.

        Mecliste Çilek Halk Otobüsleri Kooperatifinin yüzde 50 zam talebi ilgili komisyona havale edilirken Atatürk Bulvarı üzerindeki 7 taşınmazın satışı ise 18-13 oyla reddedildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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