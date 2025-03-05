Zonguldak'tan kısa kısa

Zonguldakspor Futbol Kulübü Başkanı Harun Demir, Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil ve yönetim kurulu üyelerini ziyaret etti.

Demir ve yönetim kurulu üyesi Yaşar Karaman ile Yeşil'le bir araya geldi. Ziyarette, Zonguldakspor ve maden işçileri hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Yeşil, ziyaret dolayısıyla Demir ve Karaman'a teşekkür etti.

- Karadeniz Ereğli Belediye Meclisinin mart ayı olağan toplantısı yapıldı

Karadeniz Ereğli Belediye Meclisinin mart ayı olağan toplantısı gerçekleştirildi.

Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Atatürk Kültür Merkezi Nikah Salonu'ndaki meclis toplantısında yaptığı konuşmada, bölgede etkili olan kar yağışında belediye ekiplerinin yoğun çaba ortaya koyduğunu söyledi.

Mecliste Çilek Halk Otobüsleri Kooperatifinin yüzde 50 zam talebi ilgili komisyona havale edilirken Atatürk Bulvarı üzerindeki 7 taşınmazın satışı ise 18-13 oyla reddedildi.