Zonguldak'tan kısa kısa

Genel Maden İşçileri Sendikasından yapılan açıklamada, Türkiye Taşkömürü Kurumuna (TTK) bağlı Armutçuk işletmesinde 7 Mart 1983'te meydana gelen grizu faciasında yaşamını yitiren 103 işçi için anma programı gerçekleştirileceği belirtildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, "Zabıta ekiplerimizin yaptığı denetimler sonucunda, gramajı eksik olan ekmekler tespit edilerek vatandaşlarımıza ücretsiz dağıtılmıştır. Halkımızın adil ve sağlıklı hizmet almasını sağlamak için çalışmalarımız sürecek." ifadelerine yer verildi.

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