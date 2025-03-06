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        Zonguldak'tan kısa kısa

        Devrek Belediyesinin ramazan ayı denetimleri devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2025 - 18:15 Güncelleme: 06.03.2025 - 18:15
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        Zonguldak'tan kısa kısa
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        Devrek Belediyesinin ramazan ayı denetimleri devam ediyor.

        Belediyeden yapılan açıklamada, "Zabıta ekiplerimizin yaptığı denetimler sonucunda, gramajı eksik olan ekmekler tespit edilerek vatandaşlarımıza ücretsiz dağıtılmıştır. Halkımızın adil ve sağlıklı hizmet almasını sağlamak için çalışmalarımız sürecek." ifadelerine yer verildi.

        - Hayatını kaybeden 103 madenci törenle anılacak

        Genel Maden İşçileri Sendikasından yapılan açıklamada, Türkiye Taşkömürü Kurumuna (TTK) bağlı Armutçuk işletmesinde 7 Mart 1983'te meydana gelen grizu faciasında yaşamını yitiren 103 işçi için anma programı gerçekleştirileceği belirtildi.

        Yaşamını yitiren madenciler için Kur'an-ı Kerim okunacağı, dua edileceği aktarılan açıklamada, törenin 7 Mart Cuma günü saat 07.45'te TTK Armutçuk Müessesesi'nde düzenleneceği kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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