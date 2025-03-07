Zonguldak'ta 1983'teki grizu faciasında hayatını kaybedenler anıldı

Törene, AK Parti Zonguldak Milletvekili Saffet Bozkurt, CHP Zonguldak Milletvekili Eylem Ertuğ Ertuğrul, Karadeniz Ereğli Kaymakamı Mehmet Yapıcı, Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, Karadeniz Ereğli Belediye Başkan Vekili Çetin Yiğit, Amele Birliği Başkanı Veli Köktürk, Zonguldak Maden Şehitleri Aileleri Yaşatma Derneği Başkanı Rıza Kılıçarslan, belde belediye başkanları, TTK ve sendika yöneticileri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile madenci yakınları ve işçiler katıldı.

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