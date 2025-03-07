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        Zonguldak'ta ruhsatsız işletilen 3 maden ocağı kapatıldı

        Zonguldak'ta ruhsatsız işletildiği belirlenen 3 maden ocağı kapatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2025 - 13:08 Güncelleme: 07.03.2025 - 13:13
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        Zonguldak'ta ruhsatsız işletilen 3 maden ocağı kapatıldı
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        Zonguldak'ta ruhsatsız işletildiği belirlenen 3 maden ocağı kapatıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, ruhsatsız işletilen maden ocaklarına yönelik çalışma yürütüldü.

        Kilimli Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda, ilçede polis ve orman sorumluluk bölgelerinde denetim gerçekleştirildi.

        Denetimlerde 3 kaçak ocağa mühürleme işlemi yapılırken, 10 metre ray ve vagon ele geçirildi.

        Bir kişi hakkında adli işlem yapıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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