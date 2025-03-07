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        Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

        Zonguldak'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2025 - 13:55 Güncelleme: 07.03.2025 - 13:59
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        Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
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        Zonguldak'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanan veya ticaretini yapan zanlılara yönelik çalışma gerçekleştirildi.

        Kent merkezinde 7 adrese düzenlenen operasyonda, 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Operasyonda, farklı miktarlarda uyuşturucu madde ile para ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si tutuklandı. Şüphelilerden 1'ine adli kontrol hükümleri uygulandı, 1'i savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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