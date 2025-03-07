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        Zonguldak'tan kısa kısa

        Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nde (BEUN) atık yönetimi ve sürdürülebilir çevre bilincini artırmak amacıyla "En Fazla Plastik Atığı Getir, Termosu Götür" etkinliği gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2025 - 16:00 Güncelleme: 07.03.2025 - 16:01
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        Zonguldak'tan kısa kısa
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        Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nde (BEUN) atık yönetimi ve sürdürülebilir çevre bilincini artırmak amacıyla "En Fazla Plastik Atığı Getir, Termosu Götür" etkinliği gerçekleştirildi.

        BEUN Farabi Genç Ofis Merkezinde, Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen etkinlikte çevre duyarlılığını artırmak, daha yeşil ve temiz gelecek inşa etmek amaçlanıyor.

        Bu kapsamda gerçekleştirilen etkinlikle doğaya zarar veren plastik atıkların toplanarak geri dönüşüme kazandırılması sağlandı.

        Öğrenciler, topladıkları plastik atıkları etkinlik alanına getirerek yarışmaya katıldı. En fazla plastik atık getiren öğrencilere, çevre dostu yaşam tarzını teşvik etmek için termos hediye edildi.

        Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Deniz Karaelmas, gazetecilere, sürdürülebilir gelecek için plastik tüketiminin azaltılması ve geri dönüşüm alışkanlığının yaygınlaştırılması gerektiğini belirtti.

        Karaelmas, üniversitenin sürdürülebilir gelecek inşa etmek için gerçekleştirdiği çalışmalara destek olan BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer'e teşekkür etti.

        - AK Parti Zonguldak Milletvekili Bozkurt, Gülüç Belediyesini ziyaret etti

        AK Parti Zonguldak Milletvekili Saffet Bozkurt, Karadeniz Ereğli'ye bağlı Gülüç Belediyesini ziyaret etti.

        Bozkurt, beraberinde AK Parti Karadeniz Ereğli İlçe Başkanı Muhammet Mücahit Andiç, ilçe yöneticileri ile Gülüç Belediye Başkanı seçilen Recep Sadık Kara'ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

        Bozkurt, birlik ve beraberlik içerisinde çalışmalara devam edeceklerini belirterek, "Halkımıza hizmet etme noktasında tüm çabamızı ortaya koyacağız." dedi.

        Kara da ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Bozkurt'a desteklerinden dolayı teşekkür etti.

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