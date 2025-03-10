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        Zonguldak'ta ruhsatsız işletilen 4 maden ocağı kapatıldı

        Zonguldak'ta ruhsatsız işletildiği belirlenen 4 maden ocağı imha edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.03.2025 - 12:11 Güncelleme: 10.03.2025 - 12:16
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        Zonguldak'ta ruhsatsız işletilen 4 maden ocağı kapatıldı
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        Zonguldak'ta ruhsatsız işletildiği belirlenen 4 maden ocağı imha edildi.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ruhsatsız işletilen maden ocaklarına yönelik çalışma gerçekleştirdi.

        Ekipler tarafından tespit edilen 4 ocağın çevresinde 34 ton kömür, 25 metre ray ve vagon ele geçirdi.

        Söz konusu ocaklar, Türkiye Taşkömürü Kurumu ekiplerince imha edildi.

        Ele geçirilen malzemeler, ocakların orman sınırları içerisinde yer alması dolayısıyla Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

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