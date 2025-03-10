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        Zonguldak'tan kısa kısa

        Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde, Hacivat ve Karagöz oyunu öğrencilerle buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.03.2025 - 14:35 Güncelleme: 10.03.2025 - 14:35
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        Zonguldak'tan kısa kısa
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        Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde, Hacivat ve Karagöz oyunu öğrencilerle buluştu.

        İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Tat Metal Çelik işbirliğiyle ramazan ayında Hacivat ve Karagöz gölge oyunu, anaokulu ve ilkokul öğrencileri için sahnelendi.

        Hüseyin Tatoğlu Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen oyunda öğrenciler geleneksel gölge oyununu deneyimlediler.

        Etkinliğe, İlçe Milli Eğitim Müdürü Harun Akgül de katıldı.

        - Çaycuma'da kafe ve halk ekmek büfesi açıldı

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kapalı çarşıda hizmet verecek Irmak Kafe ile halk ekmek büfesi törenle açıldı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, emeğe geçenlere teşekkür etti.

        Okunan duanın ardından kafe ve büfenin açılış kurdelesi kesildi.

        - Devrek'te mezarlıklarda temizlik ve bakım çalışması yapılıyor

        Devrek'teki mezarlıklarda temizlik ve bakım çalışmaları sürüyor.

        Belediyeden yapılan açıklamada, vatandaşların mezarlık ziyaretlerini rahat ve sağlıklı bir ortamda gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla ekiplerin ot biçme, budama ve temizlik çalışmalarını düzenli olarak sürdüğü belirtildi.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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