Zonguldak'tan kısa kısa

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde, Hacivat ve Karagöz oyunu öğrencilerle buluştu.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Tat Metal Çelik işbirliğiyle ramazan ayında Hacivat ve Karagöz gölge oyunu, anaokulu ve ilkokul öğrencileri için sahnelendi.

Hüseyin Tatoğlu Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen oyunda öğrenciler geleneksel gölge oyununu deneyimlediler.

Etkinliğe, İlçe Milli Eğitim Müdürü Harun Akgül de katıldı.

- Çaycuma'da kafe ve halk ekmek büfesi açıldı

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kapalı çarşıda hizmet verecek Irmak Kafe ile halk ekmek büfesi törenle açıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, emeğe geçenlere teşekkür etti.

Okunan duanın ardından kafe ve büfenin açılış kurdelesi kesildi.

- Devrek'te mezarlıklarda temizlik ve bakım çalışması yapılıyor

Devrek'teki mezarlıklarda temizlik ve bakım çalışmaları sürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, vatandaşların mezarlık ziyaretlerini rahat ve sağlıklı bir ortamda gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla ekiplerin ot biçme, budama ve temizlik çalışmalarını düzenli olarak sürdüğü belirtildi.