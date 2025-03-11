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        Zonguldak'ta apartman dairesinde çıkan yangında bir kişi öldü

        Zonguldak'ın Devrek ilçesinde apartman dairesinde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2025 - 13:59 Güncelleme: 11.03.2025 - 13:59
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        Zonguldak'ta apartman dairesinde çıkan yangında bir kişi öldü
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        Zonguldak'ın Devrek ilçesinde apartman dairesinde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti.

        Yeni Mahalle Ankara Caddesi'nde bir apartmanın ikinci katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Alevleri söndüren ekipler, evde kalan Talip Tavşan'ın (48) yaşamını yitirdiğini belirledi.

        Futbol antrenörü olduğu öğrenilen Tavşan'ın cenazesi, Devrek Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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