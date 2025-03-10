İstanbul'da eski eşi tarafından öldürülen kadın Zonguldak'ta defnedildi
İstanbul'un Esenyurt ilçesinde eski eşi tarafından bıçaklanarak öldürülen kadının cenazesi, Zonguldak'ta toprağa verildi.
İstanbul'un Esenyurt ilçesinde eski eşi tarafından bıçaklanarak öldürülen kadının cenazesi, Zonguldak'ta toprağa verildi.
Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 1837. Sokak'taki 5 katlı binanın üçüncü katındaki dairede 10 Mart'ta, tartışma sonucu eski eşi Tuncer Batmaz tarafından bıçaklanarak öldürülen Gülnur Akalın'ın cenazesi, merkez ilçeye bağlı Taşçılar köyüne getirildi.
Akalın için burada dua edildi, helallik alındı. Akalın'ın cenazesi, kılınan namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.
Törene, Akalın'ın yakınlarının yanı sıra köy sakinleri katıldı.
Olayın ardından aynı bıçakla intihar eden Tuncer Batmaz'ın cenazesi ise merkez ilçeye bağlı Keller köyünde defnedildi.
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