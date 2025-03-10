Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Zonguldak Haberleri

        İstanbul'da eski eşi tarafından öldürülen kadın Zonguldak'ta defnedildi

        İstanbul'un Esenyurt ilçesinde eski eşi tarafından bıçaklanarak öldürülen kadının cenazesi, Zonguldak'ta toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.03.2025 - 19:38 Güncelleme: 10.03.2025 - 19:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        İstanbul'da eski eşi tarafından öldürülen kadın Zonguldak'ta defnedildi
        ABONE OL

        İstanbul'un Esenyurt ilçesinde eski eşi tarafından bıçaklanarak öldürülen kadının cenazesi, Zonguldak'ta toprağa verildi.

        Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 1837. Sokak'taki 5 katlı binanın üçüncü katındaki dairede 10 Mart'ta, tartışma sonucu eski eşi Tuncer Batmaz tarafından bıçaklanarak öldürülen Gülnur Akalın'ın cenazesi, merkez ilçeye bağlı Taşçılar köyüne getirildi.

        Akalın için burada dua edildi, helallik alındı. Akalın'ın cenazesi, kılınan namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

        Törene, Akalın'ın yakınlarının yanı sıra köy sakinleri katıldı.

        Olayın ardından aynı bıçakla intihar eden Tuncer Batmaz'ın cenazesi ise merkez ilçeye bağlı Keller köyünde defnedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Motosikletliler dikkat! Kural ihlallerine ceza artıyor
        Motosikletliler dikkat! Kural ihlallerine ceza artıyor
        Önce yaz sonra kış gibi! Havalar yeniden soğuyacak!
        Önce yaz sonra kış gibi! Havalar yeniden soğuyacak!
        Şebeke suyunda 'petrol hidrokarbonu' çıktı! Kesinlikle kullanmayın!
        Şebeke suyunda 'petrol hidrokarbonu' çıktı! Kesinlikle kullanmayın!
        Mühendis kırma eleme makinesinin içine düştü!
        Mühendis kırma eleme makinesinin içine düştü!
        Özbek'ten F.Bahçe ve Mourinho'ya sert sözler!
        Özbek'ten F.Bahçe ve Mourinho'ya sert sözler!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Randevu istenirse veririm
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Randevu istenirse veririm
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        'Yalan tanıklık' suçundan hapis istemi
        'Yalan tanıklık' suçundan hapis istemi
        Bakan Işıkhan'dan bayram ikramiyesi açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan bayram ikramiyesi açıklaması
        İşte 2. ve 3. Lig'de haftanın canlı yayınlanacak maçları
        İşte 2. ve 3. Lig'de haftanın canlı yayınlanacak maçları
        Satırla katledilen Sevcan'ın katili konuştu!
        Satırla katledilen Sevcan'ın katili konuştu!
        Mourinho'dan Rangers kararı!
        Mourinho'dan Rangers kararı!
        Parkta buluştular... Ölümüne randevu!
        Parkta buluştular... Ölümüne randevu!
        "Dert etme, bizi ilk kocam da karıştırdı"
        "Dert etme, bizi ilk kocam da karıştırdı"
        Elektrikli araç kredilerinde vade düzenlemesi
        Elektrikli araç kredilerinde vade düzenlemesi
        Ezeli rakiplerin Arda Güler savaşı!
        Ezeli rakiplerin Arda Güler savaşı!
        Hisseleri 2.5 ayda yüzde 101 yükseldi
        Hisseleri 2.5 ayda yüzde 101 yükseldi
        Yurt dışından gayrimenkul alımında rekor
        Yurt dışından gayrimenkul alımında rekor
        Gereksiz hastane kullanmayın
        Gereksiz hastane kullanmayın
        AKM akına uğradı
        AKM akına uğradı

        Benzer Haberler

        Yanmış cesedi bulunan Afgan madencinin son görüntüleri ortaya çıktı
        Yanmış cesedi bulunan Afgan madencinin son görüntüleri ortaya çıktı
        Ev yangınında futbol antrenörü öldü
        Ev yangınında futbol antrenörü öldü
        Zonguldak'ta apartman dairesinde çıkan yangında bir kişi öldü
        Zonguldak'ta apartman dairesinde çıkan yangında bir kişi öldü
        Zonguldak'tan kısa kısa
        Zonguldak'tan kısa kısa
        Zonguldak'ta ruhsatsız işletilen 4 maden ocağı kapatıldı
        Zonguldak'ta ruhsatsız işletilen 4 maden ocağı kapatıldı
        Zonguldak'tan kısa kısa
        Zonguldak'tan kısa kısa