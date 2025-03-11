Zonguldak'ta yangında ölen futbol antrenörünün cenazesi defnedildi

Törene, Devrek Kaymakamı Muhammed Evlice, Devrek Belediye Başkanı Özcan Ulupınar, Gökçebey Belediye Başkanı Vedat Öztürk ve Çaydeğirmeni Belediye Başkanı Satılmış Gebeş ile Tavşan'ın futbol eğitimi verdiği öğrencileri ile vatandaşlar katıldı.

Yeni Mahalle Ankara Caddesi'nde dün, bir apartmanın ikinci katındaki dairede çıkan yangında yaşamını yitiren futbol antrenörü Talip Tavşan'ın (48) cenazesi, yakınları tarafından Devrek Devlet Hastanesi morgundan alınarak ilçe merkezindeki Yeni Cami'ye getirildi.

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