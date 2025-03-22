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        Ömrünü adadığı tamirciliği 45 yıldır ilk günkü heyecanla sürdürüyor

        GÖKHAN YILMAZ - Zonguldak'ta 45 yılı geride bıraktığı meslek hayatında 2024'te "Yılın Ahisi" ödülüyle onurlandırılan Mehmet Sağlam, ilerleyen yaşına rağmen mesleğini ilk günkü heyecanla devam ettiriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.03.2025 - 12:32 Güncelleme: 22.03.2025 - 12:39
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        Ömrünü adadığı tamirciliği 45 yıldır ilk günkü heyecanla sürdürüyor
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        GÖKHAN YILMAZ - Zonguldak'ta 45 yılı geride bıraktığı meslek hayatında 2024'te "Yılın Ahisi" ödülüyle onurlandırılan Mehmet Sağlam, ilerleyen yaşına rağmen mesleğini ilk günkü heyecanla devam ettiriyor.

        Üç çocuk, beş torun sahibi 79 yaşındaki Sağlam, Trabzon'da henüz 14 yaşındayken babasının ölümünün ardından ailesine bakabilmek için av tüfeği yapımında çalışmaya başladı.

        Daha sonra Zonguldak'a gelen Sağlam, aradan geçen yılların ardından elektrikli ev aletleri tamiri, bakımı ve onarımını yapmaya karar verdi. Sağlam, meslekte kendini geliştirerek zamanla kentin aranan ustalarından biri haline geldi.

        Çaydamar Mahallesi'ndeki iki katlı dükkanında tek başına çalışmaya devam eden Sağlam, "önce müşteri memnuniyeti" şiarıyla 45 yıldır hizmet veriyor.

        Ütü, süpürge, ocak, fırın, bulaşık ve çamaşır makinesi gibi birçok elektrikli ev aletinin tamirini ve bakımını yapan Sağlam, sağlığı elverdikçe işini devam ettirmek istiyor.

        - "Mesleğimi çok seviyorum"

        Mehmet Sağlam, AA muhabirine, mesleğe uzun yıllarını verdiğini, "Yılın Ahisi" seçilmesinden dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.

        Av tüfeği yapımını amcasından, şimdiki mesleğini ise kendi çabalarıyla öğrendiğini belirten Sağlam, "14 yaşında babam rahmetli olduktan sonra kardeşlerime yardımcı olmak için mecburen çalışmaya başladım. Amcam beni okuturdu ancak ona yük olurdu, kardeşlerim de mağdur olurdu." diye konuştu.

        Sağlam, elinden geldiğince mesleğini yapmaya çalıştığını anlatarak, "Son 5 yıldır servise çıkmıyorum. Burada çamaşır ve bulaşık makinesi, buzdolabı, elektrikli süpürge, ütü, tost makinesi gibi aletlerin tamirini yapıyorum. Beyaz eşyası bozulup durumu iyi olan eskisini yaptırmıyor, yenisini alıyor. Durumu iyi olmayan ise mecbur yaptırıyor. Bence yenisini almak da israf, zanaatkarlara da iş düşmüyor." diye konuştu.

        Her mesleğin kendine göre zorluğu olduğunu dile getiren Sağlam, şunları kaydetti:

        "Mesleğimi çok seviyorum. İşi yapıp müşteri memnun olursa bana paradan daha değerli geliyor. Para ikinci planda. Zaten müşteriyi memnun edemezsen hiçbir kıymeti yok. Müşterinin yaptığım işten memnun olmadıkları da oldu, o zaman parasını geri verdim. Helal kazanç öyle bir şey ki bir kere huzurlu olacaksın çünkü kazandığını çoluk çocuğuna yediriyorsun. Kafanı yastığa koyduğun zaman rahat uyuyacaksın, bir de sokakta gezerken başın dik olacak."

        Sağlam, artık çırak ve kalfanın yetişmemesinden yakınarak, gençlere istedikleri mesleği belirleyip öncelikle diplomalarını ellerine almalarını, işin inceliklerini öğrenerek kendilerini sürekli geliştirmelerini tavsiye etti.

        İlerleyen yaşına rağmen hala bir şeyler yapabilmenin kendisi için çok değerli olduğunu vurgulayan Sağlam, "Üretmek demek, memlekete katkı demektir. Artık bazı şeyler ağır geliyor ama Allah sağlık verdiği sürece devam edeceğim. Mesleğim sayesinde maddi kazanç ve itibar kazandım, sevildim, sayıldım. Hala çok müşterim var. Güzel anılmak, güzel bir şey." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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