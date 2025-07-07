GÜNCELLEME - Zonguldak'ta eşi tarafından bıçaklanan kadın öldü

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Özlem B'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Perşembe beldesi Keçecioğlu Mahallesi'nde yaşayan E.B. (41) ile eşi Özlem B. arasında (35) henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

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