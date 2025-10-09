Zonguldak'tan kısa kısa

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesindeki Bozhane Limanı'ndan 7 ayda 107 gemide 385 bin ton malzeme elleçlendi.

Karadeniz Ereğli Belediye Başkan Yardımcısı Çetin Yiğit, yaptığı yazılı açıklamada, belediyenin 250 milyon lira yatırımıyla fırtına, deprem gibi doğal afetlere dayanıklı yeni teknolojiyle yapılan Bozhane Limanının öneminin arttığını belirtti.

Limanın tam kapasiteyle hizmet verdiğini kaydeden Yiğit, şu ifadeleri kullandı:

"Açıldığı marttan itibaren 107 gemiye yükleme ve boşaltma hizmeti verdik ve 385 bin ton malzeme elleçlenmesi gerçekleştirildi. Şehrimizin ithalat ve ihracat firmaları için ne kadar önemli olduğunu bir kez daha görüyoruz. Uluslararası statüde, liman yönetmeliği usulünce işlettiğimiz Bozhane Limanına yanaşmak için gemiler açıkta sırasını bekliyorlar. Sıraya giren tırların yüklerini boşaltmaları için de gerekli koşulları sağlıyoruz."

- 15 Temmuz Şehitleri Aile Sağlığı Merkezi hizmete girdi

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde 15 Temmuz Şehitleri Aile Sağlığı Merkezi hizmete açıldı.