Su kuyusunda cansız bedeni bulunan Hasret'in cenazesi defnedildi

Kızılbel köyünde ikamet eden Akkuzu'nun ailesinin 13 Ekim'de kızları için kayıp başvurusu yapması üzerine arama çalışmalarına başlanmış, 19 Ekim'de Helvacılar köyü yakınlarındaki yaklaşık 4 metre derinliğindeki su kuyusunda ceset bulunmuştu. Akkuzu'ya ait olduğunu belirlenen cenaze, Adli Tıp Kurumuna götürülmüştü.

D.B'nin ifadesinde, Akkuzu ile tartışma yaşadığını, daha sonra genç kızı boğarak öldürdüğünü, cesedi su kuyusuna attığını söylediği öğrenildi.

Bu arada 22 Ekim'de Aydın'da yakalanan olayın şüphelisi D.B'ye, Çaycuma'ya getirilmesinin ardından olay yerinde cumhuriyet savcısı ve jandarma ekipleri tarafından yer gösterme işlemi yaptırıldı.

Törene Akkuzu'nun ailesi ve yakınlarının yanı sıra Çaycuma Kaymakamı Adem Kaya, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Barış Cücen, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Genç kız için burada helallik alındı, dua edildi. Akkuzu'nun cenazesi, köy camisinde kılınan namazın ardından köy mezarlığında defnedildi.

Perşembe beldesi Helvacılar köyü yakınlarında 19 Ekim'de su kuyusu içerisinde cansız bedeni bulunan Akkuzu'nun cenazesi, ailesi ve yakınları tarafından Adli Tıp Kurumundan alınarak Kızılbel köyündeki baba evine getirildi.

