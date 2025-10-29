Zonguldak'ta denizde hortum oluştu
Zonguldak'ta denizde oluşan hortum cep telefonu kameralarıyla görüntülendi.
Zonguldak'ta denizde oluşan hortum cep telefonu kameralarıyla görüntülendi.
Kentte iki gündür aralıklarla etkili olan yağmur sonrası deniz açıklarında hortum oluştu.
Kısa süren hortum, karaya ulaşmadan etkisini yitirdi.
Zonguldak'ın birçok noktasından görülen hortum, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.