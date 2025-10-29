Zonguldak'ta denizde hortum oluştu

Zonguldak'ın birçok noktasından görülen hortum, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kentte iki gündür aralıklarla etkili olan yağmur sonrası deniz açıklarında hortum oluştu.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.