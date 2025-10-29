Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Zonguldak Haberleri

        Zonguldak'ta denizde hortum oluştu

        Zonguldak'ta denizde oluşan hortum cep telefonu kameralarıyla görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2025 - 11:48 Güncelleme: 29.10.2025 - 11:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Zonguldak'ta denizde hortum oluştu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Zonguldak'ta denizde oluşan hortum cep telefonu kameralarıyla görüntülendi.

        Kentte iki gündür aralıklarla etkili olan yağmur sonrası deniz açıklarında hortum oluştu.

        Kısa süren hortum, karaya ulaşmadan etkisini yitirdi.

        Zonguldak'ın birçok noktasından görülen hortum, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Gebze'de 6 katlı bina çöktü
        Gebze'de 6 katlı bina çöktü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cumhuriyet Bayramı mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cumhuriyet Bayramı mesajı
        Sancılı gece! Cumhuriyet'in 102'inci yılı! Kutlu olsun...
        Sancılı gece! Cumhuriyet'in 102'inci yılı! Kutlu olsun...
        İş dünyasından "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı" mesajları
        İş dünyasından "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı" mesajları
        Müjdeler var
        Müjdeler var
        Bayramda çalışan işçiye 1 günlük ücret
        Bayramda çalışan işçiye 1 günlük ücret
        2 kardeşin ölümüne neden olan alkollü sürücüden 'selektör' savunması!
        2 kardeşin ölümüne neden olan alkollü sürücüden 'selektör' savunması!
        Sergen Yalçın'ın kader sınavı!
        Sergen Yalçın'ın kader sınavı!
        "Hiçbir şey ateşkesi tehlikeye atmayacak"
        "Hiçbir şey ateşkesi tehlikeye atmayacak"
        İsrail ateşkese rağmen Gazze'ye saldırdı!
        İsrail ateşkese rağmen Gazze'ye saldırdı!
        Bahis skandalı dalga dalga büyüyor!
        Bahis skandalı dalga dalga büyüyor!
        İşte Zorbay Küçük'ün yönettiği Süper Lig maçları
        İşte Zorbay Küçük'ün yönettiği Süper Lig maçları
        Gökyüzünde yeni mimari: Typhoon, KAAN ve F-16 üçlüsü
        Gökyüzünde yeni mimari: Typhoon, KAAN ve F-16 üçlüsü
        Kısa mı uzun mu? Kalp için en faydalı yürüyüş hangisi?
        Kısa mı uzun mu? Kalp için en faydalı yürüyüş hangisi?
        Ördek avında kazara oğlunu vurdu!
        Ördek avında kazara oğlunu vurdu!
        "Ayvayı yemek" nereden geliyor?
        "Ayvayı yemek" nereden geliyor?
        3 oğlu 5 gün önce kazada öldü... Onun da yüreği durdu!
        3 oğlu 5 gün önce kazada öldü... Onun da yüreği durdu!
        Dünyada en çok savaş uçağı bulunan ülkeler
        Dünyada en çok savaş uçağı bulunan ülkeler
        Kaldırım taşlarıyla iki grup birbirine girdi! "Pes" dedirten kavga!
        Kaldırım taşlarıyla iki grup birbirine girdi! "Pes" dedirten kavga!
        Kışın telefonun pili neden dayanmıyor?
        Kışın telefonun pili neden dayanmıyor?

        Benzer Haberler

        Zonguldak'ta aynı anda gökkuşağı ve hortum
        Zonguldak'ta aynı anda gökkuşağı ve hortum
        Binaların depreme dayanıklılığını tespit eden yazılım geliştirildi
        Binaların depreme dayanıklılığını tespit eden yazılım geliştirildi
        13 yıl önce işlenen 'bakkal cinayetinde' 1 tutuklama (2)
        13 yıl önce işlenen 'bakkal cinayetinde' 1 tutuklama (2)
        Oto galeriye silahlı saldırı düzenleyen şüpheli tutuklandı (2)
        Oto galeriye silahlı saldırı düzenleyen şüpheli tutuklandı (2)
        Zonguldak'ta oto galeriye tabancayla ateş açan zanlı tutuklandı
        Zonguldak'ta oto galeriye tabancayla ateş açan zanlı tutuklandı
        13 yıl önce işlenen 'bakkal cinayetinde' 3 gözaltı
        13 yıl önce işlenen 'bakkal cinayetinde' 3 gözaltı