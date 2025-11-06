Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Zonguldak Haberleri

        Zonguldak'tan kısa kısa

        Zonguldak'ta yaşayan 55 yaşındaki İbrahim Ertürk, 85. kan bağışında bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2025 - 17:14 Güncelleme: 06.11.2025 - 17:14
        Zonguldak'tan kısa kısa
        Zonguldak'ta yaşayan 55 yaşındaki İbrahim Ertürk, 85. kan bağışında bulundu.

        Türkiye Taşkömürü Kurumundan emekli, yaklaşık 27 yıldır düzenli olarak kan bağışında bulunan Ertürk, kent merkezindeki Türk Kızılay tarafından düzenlenen kan bağışı etkinliğine katıldı.

        Ertürk, gazetecilere, sağlık problemi olmayan herkesi kan vermeye davet etti.

        Kanın sürekli bir ihtiyaç olduğunu belirten Ertürk, vatandaşların bu konuda hassasiyet göstermelerini istedi.

        - Karadeniz Ereğli'de 10 ton hamsi dağıtılacak

        Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde yapılacak 16. Hamsi Festivali'nde 10 ton hamsi ücretsiz dağıtılacak.

        Atatürk Kültür Merkezi Nikah Salonu'nda ilçedeki sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya gelen Karadeniz Ereğli Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Muhammet Ali Ateş, festivalin amfi tiyatro alanında gerçekleştirileceğini söyledi.

        Belediye ekiplerinin alan düzeni, güvenlik, ulaşım, ses ve sahne sistemleri, sağlık ve temizlik hizmetleri gibi tüm detayların planlandığını anlatan Ateş, "Festival süresince vatandaşlarımıza 10 tonun üzerinde balık, bin mangal, 4 bin ızgara, 5 ton kömür, 10 bin helva, 4 ton soğan, 10 bin ekmek, 30 kasa limon, 10 bin su ikram edilecek." ifadelerini kullandı.

        Ateş, ekiplerce alanda vatandaşlara ekmek arası hamsi tava ikramı da yapılacağını, akşam ise amfi tiyatroda Serkan Balcı'nın konser vereceğini kaydetti.

        Festival, 16 Kasım'da gerçekleştirilecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

