Zonguldak'tan kısa kısa

Zonguldak'ta yaşayan 55 yaşındaki İbrahim Ertürk, 85. kan bağışında bulundu.

Türkiye Taşkömürü Kurumundan emekli, yaklaşık 27 yıldır düzenli olarak kan bağışında bulunan Ertürk, kent merkezindeki Türk Kızılay tarafından düzenlenen kan bağışı etkinliğine katıldı.

Ertürk, gazetecilere, sağlık problemi olmayan herkesi kan vermeye davet etti.

Kanın sürekli bir ihtiyaç olduğunu belirten Ertürk, vatandaşların bu konuda hassasiyet göstermelerini istedi.

- Karadeniz Ereğli'de 10 ton hamsi dağıtılacak

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde yapılacak 16. Hamsi Festivali'nde 10 ton hamsi ücretsiz dağıtılacak.

Atatürk Kültür Merkezi Nikah Salonu'nda ilçedeki sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya gelen Karadeniz Ereğli Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Muhammet Ali Ateş, festivalin amfi tiyatro alanında gerçekleştirileceğini söyledi.

Belediye ekiplerinin alan düzeni, güvenlik, ulaşım, ses ve sahne sistemleri, sağlık ve temizlik hizmetleri gibi tüm detayların planlandığını anlatan Ateş, "Festival süresince vatandaşlarımıza 10 tonun üzerinde balık, bin mangal, 4 bin ızgara, 5 ton kömür, 10 bin helva, 4 ton soğan, 10 bin ekmek, 30 kasa limon, 10 bin su ikram edilecek." ifadelerini kullandı.