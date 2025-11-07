Zonguldak'ta iki kişinin öldüğü kahvehaneye silahlı saldırının tanıkları yaşadıklarını anlattı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde emekli polis memurunun kahvehaneye silahla ateş açması sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin yaralandığı olayın görgü tanıkları yaşananları anlattı.

Coburlar köyündeki kahvehaneye av tüfeğiyle düzenlenen saldırının görgü tanığı Emrah Yıldırım, gazetecilere, 1 Kasım'da yaşanan olaya ilişkin büyük üzüntü yaşadığını dile getirerek, olay gecesi arkadaşlarıyla oyun oynadıkları sırada patlama sesi duyduklarını, önce şaka olduğunu düşündüklerini söyledi.

Kısa süre sonra elinde tüfek olan kişiyi gördüğünü dile getiren Yıldırım, ilk önce Kasım Özcan'ın, daha sonra da Aydın Özbakış'ın yere düştüğünü gördüğünü anlattı.

Yıldırım, Gökhan Göktaş ismindeki arkadaşını çekince ikisinin birden yere düştüğünü aktararak, "O anda içeride bulunan arkadaşlarımın da yere yattığını gördüm. Sonra ayağa kalktım, sandalyeye yeltendim, atmaya çalıştım masaya takıldı. Onun çıktığını gördüm. Daha sonra peşinden dışarı çıktığımda aracıyla hızlı şekilde uzaklaştığını gördüm. Sonra yaralı olan arkadaşlarıma müdahaleye koştum." diye konuştu.

Komşulardan ip ve örtü alarak Özbakış'ın yarasına tampon, Göktaş'ın ayağına ip bağladıklarını belirten Yıldırım, "Daha sonra 112'yi aradık. İçeri girdi, hiç sorgu sual yok, direkt sıkmaya başladı. Tüfek sesi... Zaten o yankılama kulaklarımızdan hala gitmiyor. Yaşadığımız psikoloji, kolay bir psikoloji değil. 'Babam' dediğim insanı kaybettim. 'Kardeşim' dediğim insanı kaybettim. Tarifi yok." diye konuştu. - Hedef gözetmeksizin ateş açmış Görgü tanığı Hüseyin Göktaş ise maç izledikleri sırada O.Ö'nün aniden içeri girdiğini, birdenbire tetiğe bastığını, hedef gözetmeksizin insanları vurduğunu söyledi. Şüphelinin hiçbir şey söylemediğine işaret eden Göktaş, "Girişiyle bastı tetiğe. Ondan sonra kaçıştık sağa sola. Ne olduğunu anlayamadık. Her şey 5-6 saniye içinde oldu." dedi. Muhtar İlkay Günsan da yaşanan olayın köy halkını derinden sarstığını, olayın çok acı olduğunu dile getirdi.

Günsan, hiçbir sebep olmadan böyle bir katliam yapmasını, insanların kendisine yardımcı olmasına rağmen bunu yapmasına hiçbir anlam veremediklerini belirterek "Acımız büyük. Aileler, üçer evlat yetim kaldı. Adaletin yerini bulmasını, tecelli etmesini umarım." dedi. - Üvey anne ve babasına şiddet nedeniyle uzaklaştırma cezası verilmiş O.Ö'nün üvey annesi S.Ö. de olayın ardından zanlının yanına geldiğini, kendisinin ise durumdan haberdar olmadığını ifade etti. Üvey babası S.Ö. de oğlunun kendilerini hiçbir zaman dinlemediğini, son zamanlarda huzurlarının sıklıkla kaçtığını ve mahkeme yoluyla uzaklaştırma kararı aldıklarını anlattı. Evlatlıktan reddetmek için avukatla işlemlere başladığını aktaran Siyami Ö, "Adalet yerini bulsun diyorum. En ağır cezayı almasını istiyorum. Böyle bir evlat olmaz. Ben nasıl 32 sene buna bakmışım, hizmet etmişim. Öyle bir insanın babası olmaktan suçluluk duyuyorum." ifadelerini kullandı. Olayda yaşamını yitirenlerin yakını K.Ö, şüphelinin anne babasına sürekli baskı uyguladığını, maddi sorunlarını öne sürerek ailesinin arsalarını satıp parasını kendisine vermelerini istediğini öne sürdü.

Birkaç kere bu durum tekrar ettikten sonra bir arsa satılıp parası kendisine verilmeyince ailesine şiddet uygulamaya başladığını savunan K.Ö, zanlının babası S.Ö'yü öldürme teşebbüsünde bulunduğunu, bu nedenle de ailenin reddetme kararı verdiğini ileri sürdü. K.Ö, zanlının, kedilerini internet üzerinden satıp silah aldığını, evin içinde yaptığı atış taliminin çevreden duyulduğunu, olay günü araba kiralayıp keşif yaptığını ve bu nedenle saldırıyı planlı şekilde gerçekleştirdiğini savundu. - Olay Zonguldak'ın Çaycuma ilçesi Coburlar köyünde av tüfeğiyle kahvehaneye gelen O.Ö. (32) rastgele ateş etmiş, saçmaların isabet etmesi sonucu yaralanan kahvehane sahibi Kasım Özcan (59), Aydın Özbakış (37), Gökhan G. (39) ve Hüseyin G. (67) yaralanmıştı. Çaycuma Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Özcan ve Özbakış kurtarılamamıştı. Gökhan G. ve Hüseyin G. ise Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesine sevk edilmişti. Araçla olay yerinden uzaklaşan ve bir süre sonra teslim olan O.Ö, jandarma ekiplerince gözaltına alınmış, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.