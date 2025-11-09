Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Zonguldak Haberleri

        Zonguldak'ta yaşlı adamın bıçaklanmış halde ölü bulunmasına ilişkin 1 şüpheli tutuklandı

        Zonguldak'ta yaşlı adamın evinde bıçaklanmış halde ölü bulunmasına ilişkin gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2025 - 14:59 Güncelleme: 09.11.2025 - 14:59
        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Burhanettin Şen'in (75), Yeşil Mahalle Gölbaşı Sokak'ta bir apartmandaki dairesinde 8 Kasım'da yakınları tarafından bıçaklanmış halde ölü bulunmasına ilişkin çalışma yürüttü.

        Ekiplerce gözaltına alınan şüpheli A.P. (15) emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Öte yandan maktulün, şüpheli A.P'nin annesine sarkıntılık amacıyla mesajlar gönderdiği, şüphelinin olayı bu yüzden gerçekleştirdiğini söylediği iddia edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

