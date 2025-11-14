Zonguldak'ta fırtınada batan gemideki personelin isimleri yaşatılacak

Resmi açılışın 19 Kasım'da felaketin 2. yılında yapılacağını aktaran Ateş, "Başkanımız Halil Posbıyık'ın talimatıyla yaptırdığımız anıtta 12 denizcimiz olan kaptan Cemal Turan, 2. kaptan Hıfzı Turhan, baş makinist Veli Özel, 2. makinist Göksel Özel, usta makinist Cüneyt Aygen, telsiz zabiti Berke Çamurtaş, usta gemici Satılmış Uslu, usta gemici İsmail Kaptan, gemici Mustafa Nacar, güverte sorumlusu Tamer Özer, yağcı Ömer Hebip ve aşçı Metin Usta’nın isimlerini yaşatacağız." ifadelerini kullandı.

Belediye Kültür ve Sosyal işler Müdürü Muhammet Ali Ateş, Karadeniz Ereğli sahiline 12 denizcinin ismini yaşatmak için anıt yaptırdıklarını belirtti.

Karadeniz Ereğli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, sahil bandında yapımı tamamlanan anıtın resmi açılışı 19 Kasım'da yapılacak.

