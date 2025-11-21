Habertürk
        Zonguldak'ta kömür işçilerinin akciğer sağlığı masaya yatırıldı

        Zonguldak'ta kömür işçilerinin akciğer sağlığı masaya yatırıldı

        Zonguldak'ta kömür işçilerinin akciğer sağlığı düzenlenen toplantıda ele alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2025 - 17:53 Güncelleme: 21.11.2025 - 17:53
        Zonguldak'ta kömür işçilerinin akciğer sağlığı masaya yatırıldı
        Zonguldak'ta kömür işçilerinin akciğer sağlığı düzenlenen toplantıda ele alındı.

        Türk Toraks Derneği Batı Karadeniz Şube ile Mesleksel Akciğer Hastalıkları Çalışma Grubu'nun düzenlediği "Türkiye'de Pnömokonyoz Sorunu ve Çözüm Önerileri" Toplantısı Maden Müzesi'nde gerçekleştirildi.

        Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Peri Meram Arbak, toplantı öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, yıllardır süren maden kaynaklı akciğer hastalıklarının ancak düzenli izlem ve denetimle azaltılabileceğini söyledi.

        Arbak, amaçlarının yıllardan beri süren işçilerin tozlu akciğer hastalığının nedenleri ve ortadan kaldırılması üzerine görüş alışverişinde bulunmak olduğunu ifade etti.

        Devletin işletmesinde bulunan madenlerde iş sağlığı ve güvenliği koşullarına çok daha iyi uyulduğunu vurgulayan Arbak, şöyle devam etti:

        "Sağlık eğitimlerinin, iş sağlığı, iş güvenliği eğitimlerinin çok daha düzenli olduğunu, altyapı sorunlarının daha iyi giderildiğini görürken özel sektörün madenlerinde hala işçilerin canı pahasına maden çıkarma işlerinin sürdüğünü maalesef görüyoruz. Sadece Zonguldak'a özgü değil. Farklı bölgelerde de örneğin daha yakında Erzurum'da bir toplantıdan geldik. Erzurum'da oltu taşı çıkarılan bir ocakta göçük sonucu işçilerin ölümünü görüyoruz. İş sağlığı sorunları, özellikle göğüs hastalıkları yönünden tabii ki madencilerin toz hastalığı ama daha genel planda baktığımızda göçükler, grizu patlamaları, su basmaları bunlar Türkiye'nin aslında olağan gündemi olarak karşımıza çıkıyor."

        Türkiye Taşkömürü Kurumu İş Sağlığı Güvenliği ve Eğitim Daire Başkanı Yaşar Uzunkavaklı Eren de havzadaki tarihsel risklere dikkati çekti.

        Pnömokonyozun (bazı tozların ve zararlı maddelerin solunmasına bağlı oluşan akciğer hastalığı) bölgedeki güncel yükü, toz kontrol yöntemleri, koruyucu ekipman uygulamaları ve erken tanı programlarının güçlendirilmesine yönelik önerilerin tartışılacağı toplantı yarın sona erecek.

        Program kapsamında kömür madenlerinde saha incelemesi de yapılacak.

