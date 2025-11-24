Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Zonguldak Haberleri

        Zonguldak'ta hafif ticari aracın yayaya çarpması güvenlik kamerasında

        Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde hafif ticari aracın yayaya çarpması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2025 - 16:48 Güncelleme: 24.11.2025 - 16:48
        Zonguldak'ta hafif ticari aracın yayaya çarpması güvenlik kamerasında
        Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde hafif ticari aracın yayaya çarpması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Gülüç beldesi Örencik Mahallesi'nde 20 Kasım'da İ.A.'nın kullandığı 67 ACF 440 plaka hafif ticari araç, yolun karşısına geçmeye çalışan Tahir Bostan'a (78) çarptı. Bostan, çarpmanın etkisiyle yola savruldu.

        İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerince Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Bostan'ın tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

        Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

