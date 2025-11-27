Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

Şüphelilerden 4'ü hakkında ise "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçundan adli işlem yapıldı.

Ekiplerce düzenlenen operasyonda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde, 43 karton ve 245 paket dolu makaron (filtreli sigara kağıdı) ile 16 kilo 500 gram bandrolsüz tütün ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kentte uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti ile kullanımının önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

