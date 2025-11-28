Habertürk
    Takipde Kalın!
        Haberler Yerel Haberler Zonguldak Haberleri

        Zonguldak'taki öğretmenler korosu, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ne eserleriyle katkı sağlıyor

        FADİME YILMAZ ELMA - Zonguldak'ta gönüllü 85 öğretmenin oluşturduğu koro, milli ve manevi değerlerine bağlı nesil yetiştirme amacıyla okullarda uygulanan Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ni sanatsal alandaki çalışmalarıyla da destekliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2025 - 11:07 Güncelleme: 28.11.2025 - 11:07
        İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yaklaşık 2 ay önce merkez ve ilçelerde görev yapan 85 öğretmenle oluşturulan "Maarif Öğretmenler Koro ve Orkestrası", öğretmenlerin gönüllü katılımıyla kısa sürede güçlü bir ekip haline geldi.

        Yoğun geçen provaların ardından ilk konserini orkestra şefi Aysema Tamtürk yönetiminde Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sezai Karakoç Kültür Merkezi'nde veren koro, senfonik türkülerin yanı sıra farklı tarzlarda eserlerden oluşan zengin repertuvarıyla dinleyicilerden beğeni topladı.

        Milli Eğitim Bakanlığınca Maarif Modeli içeriğine uygun olarak Anadolu'nun dört bir yanından derlenen türküleri seslendiren koro, savaşları, göçleri, aşkları, ayrılıkları, toplumsal mücadeleleri ve folklorik ritüelleri müziğin diliyle günümüze taşıyor.

        İl Milli Eğitim Müdürü Uygar Keskin, AA muhabirine, Milli Eğitim Bakanlığının ortaya koyduğu yeni vizyon doğrultusunda hem akademik hem de kültürel alanlarda önemli çalışmalar yürütüldüğünü belirtti.

        Temel hedeflerinin öğrencilerin başarılarının yanı sıra milli ve manevi değerlerin benimsendiği, beceri temelli bir eğitim anlayışını güçlendirmek olduğunu söyleyen Keskin, "Burada amacımız tabii çocukların gülmesi. Çocukların gülmesi, ülkemizin gülmesi demek. Tabii çocuklarımızı güldürecek öğretmenlerimizin de mutlu olmasını, bu gibi etkinliklerde bir araya gelmesini önemsiyoruz. Tiyatro, halk oyunları çalışmalarıyla da devam ediyor." diye konuştu.

        Keskin, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli"nin önemine değinerek, bu anlayışla, öğrencilerin sadece akademik başarıya odaklanan tek yönlü bir eğitim yerine, kültürel ve sosyal becerilerle desteklenen bütüncül yapıya kavuşturulmasının amaçlandığını kaydetti.

        Çocuğun ahlaki gelişiminin kendileri için önemli olduğunun altını çizen Keskin, "Bunları geliştirmek için yapılan birçok çalışmada, çocuk örnek alarak büyüyor. Hem okullarımız hem de velilerimizle işbirliği içerisinde çocuklara bu davranışları kazandırmak istiyoruz." dedi.

        - "Tekrar seyirciyle buluşacağımız tarihi sabırsızlıkla bekliyoruz"

        Koro üyesi Zonguldak Fen Lisesi müzik öğretmeni İbrahim Kocabıçak, ilk konseri vermenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirerek, disiplinli ve verimli bir süreç sonunda çalışmaların tamamlandığını anlattı.

        Konserin kendileri için farklı bir tecrübe olduğunu anlatan Kocabıçak, "Çalışmalar 2 haftalık süreçte tamamlandı. Müzik öğretmenleri olarak çok sesli müzik türleri ve Türkiye coğrafyasından değişik ezgileri dinleyicilerle buluşturduk. Güzel bir çalışma ortamı oldu. Ortaya güzel bir ürün çıktığını düşünüyoruz. Bundan sonraki çalışmalarımızda tekrar seyirciyle buluşacağımız tarihi sabırsızlıkla bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

        Kocabıçak, seçilen eserlerin Türkiye'nin önemli ozan ve derlemecilerinin türkülerinden oluştuğuna değinerek, şunları kaydetti:

        "Örneğin Neşet Ertaş, Cemile Cevher eserlerini bu etkinlikte sahneye koyduk çünkü türküler çok geniş kitlelere, değişik şekillerde ulaştırılabilir. Biz bu etkinliklerde türkülerin hem çok sesli halini hem de normal otantik hallerini ve zeybek, horon, halay, deyiş, uzun hava türlerini dinleyiciyle buluşturmaya çalıştık."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

