Zonguldak'ta "Gazze için Renkler ve Sözler" temalı resim sergisi açıldı
Zonguldak'ta Filistin ve Gazze'de yaşananlara dikkati çekmek amacıyla resim sergisi açıldı.
İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen "Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum" projesi kapsamında düzenlenen "Gazze için Renkler ve Sözler" temalı serginin açılışı, Zonguldak Devlet Güzel Sanatlar Galerisi'nde yapıldı.
Dua edilmesinin ardından serginin açılış kurdelesi, Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu'nun eşi Güney Hacıbektaşoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Uygar Keskin, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Adem Gülşen ve İl Müftü Yardımcısı Zeynal Abidin Çınar tarafından kesildi.
Kent merkezindeki 33 okuldan 33 eserin yer aldığı sergiyi, öğrenciler, veliler ve vatandaşlar gezdi.
