Zonguldak'ta "Gazze için Renkler ve Sözler" temalı resim sergisi açıldı

Dua edilmesinin ardından serginin açılış kurdelesi, Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu'nun eşi Güney Hacıbektaşoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Uygar Keskin, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Adem Gülşen ve İl Müftü Yardımcısı Zeynal Abidin Çınar tarafından kesildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen "Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum" projesi kapsamında düzenlenen "Gazze için Renkler ve Sözler" temalı serginin açılışı, Zonguldak Devlet Güzel Sanatlar Galerisi'nde yapıldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.