        Zonguldak Haberleri

        Zonguldak'ta "pos tefeciliği" operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

        28.11.2025 - 16:35 Güncelleme: 28.11.2025 - 16:39
        Zonguldak'ta kredi kartı üzerinden komisyon alarak "pos tefeciliği" yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, kentte pos tefeciliği yaptıkları öne sürülen şüphelilere yönelik çalışma yürütüldü.

        Yaklaşık 6 ay süren teknik ve fiziki takip sonucu kuyumculuk yapan G.Ş. (43) ile esnaf O.K. (51) ve S.N'nin (45), herhangi bir ürün satışı olmadan kredi kartı üzerinden işlem yaparak kart sahiplerine nakit para verdikleri belirlendi.

        O.K. ve S.N'nin pos cihazı alabilmek için iş yeri açtıkları ancak gerçek ticari faaliyet yürütmedikleri tespit edildi. Yöntemle çok sayıda kişiyi mağdur eden şüphelilerin bu şekilde haksız kazanç sağladığı belirlendi.

        Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan ve emniyetteki ifadelerinin ardından Zonguldak Adliyesi'ne sevk edilen zanlılardan G.Ş. ve O.K. tutuklandı, S.N. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Ayrıca, soruşturma kapsamında 200'ü aşkın mağdurun bulunduğu, şüphelilerin elde ettiği haksız kazancın MASAK raporuyla netleşeceği öğrenildi.

