Zonguldak'ta kamyonetin çarptığı 4 yaşındaki çocuğun cenazesi toprağa verildi

Çevredekiler tarafından yakındaki bir hastaneye götürülen, daha sonra Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen çocuk, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Bahçelievler Mahallesi Işık Yönder Caddesi'nde, dün Ö.S'nin (21) rampada park ettiği su yüklü 67 DD 908 plakalı kamyonet, sürücüsü araçtan su indirdiği sırada aniden hareket etmiş, bu sırada Ahmet Erdoğan Anaokulu önünde bulunan S.E.D. kamyonetin çarpması sonucu ağır yaralanmıştı.

Öte yandan olayla ilgili dün gözaltına alınan sürücü Ö.S. ile su dağıtım firmasının yetkilisi olduğu öğrenilen İ.K, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

