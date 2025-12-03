"Kömür kentinin" kadın mühendisleri yer altının zorlu koşullarında çalışıyor

GÖKHAN YILMAZ - Zonguldak'ta maden ocaklarının zorlu koşullarında görev yapan kadın mühendisler, yerin metrelerce altından kömür çıkaran işçilerin güvenliği ve üretim faaliyetlerinin sağlıklı şekilde sürdürülmesi için mesai yapıyor.

"Kara elmas" olarak adlandırılan taş kömürünün çıkarıldığı Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Üzülmez Müessese Müdürlüğünde çalışan 38 yaşındaki maden mühendisi Berna Çakır ve 29 yaşındaki Minel Bozkurt, yer altındaki cevherin ülke ekonomisine kazandırılması için gayret gösteriyor.

Madenci elbiseleri, baretleri ve çizmeleriyle ocağa girerek işlerini titizlikle sürdüren kadın mühendisler, "Allah'a emanet ol" denilerek maden ocağına yolcu edilen işçilerin güvenliği için alınan tedbirleri denetleyip, üretim faaliyetlerinin doğru ve sağlıklı şekilde sürdürülmesini sağlıyor.

Dünyanın en zor meslekleri arasında yer alan madenciliğin zorlu koşullarında görevlerini yerine getiren Çakır ve Bozkurt, ülke için katma değer üreten işçilerle ekmeklerini kara elmastan çıkarıyor.

- "Kadınların iş güvenliğine kattıkları bakış açıları olduğunu düşünüyorum"

Kurumda 3 yıldır çalışan Berna Çakır, AA muhabirine, babasının kömür işletmelerinde çalıştığını, hayatı boyunca kömürün içerisinde olduğunu ve kaderin kendisini maden ocaklarına getirdiğini ifade etti.

Çakır, madenciliğin zorluklarını bildiğini, kadın olmanın getirdiği zorluklarla çok desteklenmediğini ancak yine de mesleğin içerisinde yer aldığını anlattı.

Madenciliğin çok fazla dinamiğin bulunduğu bir yer olduğuna değinen Çakır, "Yer altında bizi sürekli sürprizler bekliyor. Su baskınları, drenajlar, havayla alakalı problemler ve insan faktörü giriyor. Dolayısıyla her gün yeni bir felaket senaryosu kurup olmaması için dua ederek başlıyoruz." diye konuştu.

Çakır, erkeklerin maden ocaklarında kadın görmeye çok alışkın olmadığına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Çok saygılı bir işçi kitlemiz var. Kadın her alanda var, kadınların madenciliğe kazandırdığı farklı bakış açıları da var. Erkeklerin çoğu zaman göremediği, dikkat etmediği, kadınların içgüdüsel olarak cana zarar gelmesin diye iş güvenliğine kattığı bakış açıları olduğunu düşünüyorum. 'Bir şey olmaz' diye bakılan birçok yerde kadınlar annelik içgüdüsüyle herhalde 'Hayır, olabilir' deyip onun için de önlem alıyor. Kadının artısının iş güvenliğinde çok fazla olduğunu düşünüyorum."