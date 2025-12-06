Habertürk
        AK Parti heyeti Seven Vega gemisinde incelemelerde bulundu

        AK Parti heyeti, Sakarya Gaz Sahası'nda yürütülen doğal gaz çalışmaları kapsamında Zonguldak'ın Filyos Limanı'na ulaşan Seven Vega gemisinde incelemelerde bulundu.

        AK Parti Zonguldak İl Başkanı Mustafa Çağlayan, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Sakarya Gaz Sahası'nda 2 bin 100 metre derinlikte yürütülen çalışmalar kapsamında Seven Vega'nın deniz tabanına döşenecek boru hatlarıyla kuyuları, 2026'da sahaya inecek Osman Gazi Yüzer Üretim Ünitesi'ne bağlayacağını bildirdi.

        Çalışmaların tamamlanmasıyla 2026 itibarıyla günlük 20 milyon metreküp doğal gaz üretimine ulaşılmasının hedeflendiğini belirten Çağlayan, üretilecek yerli gazın yaklaşık 8 milyon hanenin ısınma ihtiyacını karşılayacağını kaydetti.

        Çağlayan, Türkiye'nin her alanda olduğu gibi enerjide de kendi ayakları üzerinde duran, güçlü, bağımsız ve söz sahibi ülke olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

        "Bu çalışma, Türkiye'nin enerji bağımsızlığında tarihi bir dönüm noktasıdır. 'Türkiye Yüzyılı' idealini gerçeğe dönüştüren bu büyük atılımın mimarı olan Cumhurbaşkanımızın öngörüsü ve dirayetli liderliği, bugün attığımız her stratejik adımın temel gücüdür. Enerji alanındaki tüm bu tarihi projelere büyük titizlik ve gayretle öncülük eden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Sayın Alparslan Bayraktar'a da teşekkür ediyorum. Türkiye Yüzyılı'nın enerjisi Filyos'tan yükseliyor. Durmadan, yorulmadan milletimiz için çalışmaya devam edeceğiz."

        İncelemeye AK Parti Zonguldak Milletvekili Ahmet Çolakoğlu, AK Parti Bartın Milletvekili Yusuf Aldatmaz, AK Parti Bartın İl Başkanı Yaşar Arslan, AK Parti Çaycuma İlçe Başkanı Birol Yiğit ve teşkilat mensupları katıldı.

