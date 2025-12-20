Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Zonguldak Haberleri

        Zonguldak'ta eski eşini bıçaklayan kadına adli kontrol

        Zonguldak'ın Devrek ilçesinde eski eşini bıçaklayarak yaralayan kadın hakkında "ev hapsi" kararı verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2025 - 20:41 Güncelleme: 20.12.2025 - 20:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Zonguldak'ta eski eşini bıçaklayan kadına adli kontrol
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Zonguldak'ın Devrek ilçesinde eski eşini bıçaklayarak yaralayan kadın hakkında "ev hapsi" kararı verildi.

        Karşıyaka Mahallesi'nde dün çıkan tartışmada eski eşi S.G'yi bıçakla ağır yaralamasına ilişkin gözaltına alınan şüpheli Ö.G'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen Ö.G. hakkında "ev hapsi" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.

        Bu arada olayda ağır yaralanan S.G’nin tedavisinin Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesinde sürdüğü öğrenildi.

        Dün, Devrek'in Karşıyaka Mahallesi'nde S.G. ile eski eşi Ö.G. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıkmış, Ö.G, S.G'yi göğüs ve sırt bölgesinden bıçakla yaralamıştı.

        Ağır yaralanan S.G, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Devrek Devlet Hastanesine kaldırılmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Polisten kaçtı, kaza yaptı, 5 kişi öldü! Çok acı Neslihan öğretmen detayı!
        Polisten kaçtı, kaza yaptı, 5 kişi öldü! Çok acı Neslihan öğretmen detayı!
        Galatasaray'ın 11'i belli oldu!
        Galatasaray'ın 11'i belli oldu!
        Avrupa'da Napolyon avı
        Avrupa'da Napolyon avı
        Doğu Ekspresi yola çıkıyor
        Doğu Ekspresi yola çıkıyor
        Engelli Mümün Kara'nın darp sonucu ölümünde sanıklara beraat!
        Engelli Mümün Kara'nın darp sonucu ölümünde sanıklara beraat!
        Evlendikleri ortaya çıktı
        Evlendikleri ortaya çıktı
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Aşkı yalanlamadılar
        Aşkı yalanlamadılar
        Katilleri babaları! Mezarları anı bahçesi oldu
        Katilleri babaları! Mezarları anı bahçesi oldu
        Veerman'ın F.Bahçe'ye transferi gerçekleşti mi?
        Veerman'ın F.Bahçe'ye transferi gerçekleşti mi?
        Musk'ın serveti 700 milyar doları aştı
        Musk'ın serveti 700 milyar doları aştı
        Türkçe anlamlarını öğrenince şaşıracaksınız!
        Türkçe anlamlarını öğrenince şaşıracaksınız!
        Robot suç dalgaları kapıda
        Robot suç dalgaları kapıda
        Satın aldığı eski İETT otobüsüyle ailesini gezdiriyor
        Satın aldığı eski İETT otobüsüyle ailesini gezdiriyor
        "En büyük transfer takım içi uyum!"
        "En büyük transfer takım içi uyum!"
        Kulaklarınız buna dayanabilir miydi?
        Kulaklarınız buna dayanabilir miydi?
        Güzellik kraliçemizi kaçırmak istedi
        Güzellik kraliçemizi kaçırmak istedi
        ABD Venezuela açıklarında ikinci gemiye el koydu
        ABD Venezuela açıklarında ikinci gemiye el koydu
        Kadın icadı olduğunu bilmediğiniz 5 şey!
        Kadın icadı olduğunu bilmediğiniz 5 şey!
        Dünyanın en iyi futbolcuları sıralandı: Listede 3 Türk var!
        Dünyanın en iyi futbolcuları sıralandı: Listede 3 Türk var!

        Benzer Haberler

        Kendisini ve çocukları darbettiğini öne sürdüğü eski eşini bıçaklayan kadın...
        Kendisini ve çocukları darbettiğini öne sürdüğü eski eşini bıçaklayan kadın...
        Eski eşini bıçakla yaralayan kadın hakkında ev hapsi kararı
        Eski eşini bıçakla yaralayan kadın hakkında ev hapsi kararı
        TFF 3. Lig: Zonguldakspor: 1 - 52 Orduspor: 1
        TFF 3. Lig: Zonguldakspor: 1 - 52 Orduspor: 1
        BEUN, YÖK 2025 Raporu'nda Türkiye'nin öne çıkan üniversiteleri arasında
        BEUN, YÖK 2025 Raporu'nda Türkiye'nin öne çıkan üniversiteleri arasında
        Liman personeli acil durumlara karşı hazırlandı
        Liman personeli acil durumlara karşı hazırlandı
        "Ağız şapırdatma", "saat tıkırtısı" gibi seslere aşırı duyarlılıkta tedavi...
        "Ağız şapırdatma", "saat tıkırtısı" gibi seslere aşırı duyarlılıkta tedavi...