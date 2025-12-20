Zonguldak'ta eski eşini bıçaklayan kadına adli kontrol

Dün, Devrek'in Karşıyaka Mahallesi'nde S.G. ile eski eşi Ö.G. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıkmış, Ö.G, S.G'yi göğüs ve sırt bölgesinden bıçakla yaralamıştı.

Bu arada olayda ağır yaralanan S.G’nin tedavisinin Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesinde sürdüğü öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.