Zonguldak'ta eski eşini bıçaklayan kadına adli kontrol
Zonguldak'ın Devrek ilçesinde eski eşini bıçaklayarak yaralayan kadın hakkında "ev hapsi" kararı verildi.
Karşıyaka Mahallesi'nde dün çıkan tartışmada eski eşi S.G'yi bıçakla ağır yaralamasına ilişkin gözaltına alınan şüpheli Ö.G'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen Ö.G. hakkında "ev hapsi" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.
Bu arada olayda ağır yaralanan S.G’nin tedavisinin Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesinde sürdüğü öğrenildi.
Dün, Devrek'in Karşıyaka Mahallesi'nde S.G. ile eski eşi Ö.G. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıkmış, Ö.G, S.G'yi göğüs ve sırt bölgesinden bıçakla yaralamıştı.
Ağır yaralanan S.G, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Devrek Devlet Hastanesine kaldırılmıştı.
