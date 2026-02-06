Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Zonguldak Haberleri Haberleri

        GÜNCELLEME - Zonguldak'ta araç muayene işlemlerinde usulsüzlük yapan 6 zanlı tutuklandı

        Zonguldak'ta araç muayene işlemlerinde usulsüzlük yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 13 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

        Giriş: 06.02.2026 - 09:46 Güncelleme: 06.02.2026 - 09:46
        GÜNCELLEME - Zonguldak'ta araç muayene işlemlerinde usulsüzlük yapan 6 zanlı tutuklandı
        Zonguldak'ta araç muayene işlemlerinde usulsüzlük yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 13 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince yaklaşık 1 yıldır yürütülen istihbari çalışmalar sonucu, araç muayene istasyonunda bazı çalışanların ve aracıların usulsüzlük yaptığının belirlenmesi üzerine operasyon düzenlendi.

        Randevusu olmayan veya ağır kusuru bulunan araçları rüşvet karşılığında muayeneden geçmiş gibi göstererek "resmi belgede sahtecilik" ve "rüşvet" suçlarını işledikleri belirlenen 13 şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 2'si serbest bırakıldı. Araç muayene istasyonu çalışanları T.Ö, H.B, İ.C.D, İ.G, Ö.Y, M.Ç, M.A. ile aracılar G.Ö, T.E, M.V. ve S.A. geniş güvenlik önlemi altında adliyeye sevk edildi.

        Şüphelilerden T.Ö, H.B, Ö.Y, M.A, İ.C.D, İ.G. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, S.A, G.Ö. ve T.E'ye adli kontrol hükümleri uygulandı. Zanlılardan M.V. ve M.Ç. savcılıkça serbest bırakıldı.

        Operasyon kapsamında 50'si "şüpheli", 15'i "tanık" sıfatıyla 65 kişinin ifadesine başvurulduğu öğrenildi.

        Usulsüz işlem gördüğü belirlenen araçlar, tekrar muayeneye sevk edilirken, bu araçların standart kontrollerden geçemediği kayıt altına alındı.

        Öte yandan, şüphelilerin banka hesaplarında konuya ilişkin yıllık yaklaşık 3 milyon liralık hareket olduğu, kesin meblağın hazırlanacak MASAK raporuyla tespit edileceği belirtildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

