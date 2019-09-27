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Devrek Baston Satış Merkezi, müzesi ve doğa kültür parkı açıldı

İHA

Zonguldak'ın coğrafi işaretli ürünlerinden olan bastonuyla ünlü Devrek ilçesinde, ilçenin ilk büyük ölçekli turistik destinasyon bölgesinin açılışı gerçekleştirildi.

Devrek Baston Satış Merkezi, müzesi ve doğa kültür parkı açıldı

Zonguldak’ın coğrafi işaretli ürünlerinden olan bastonuyla ünlü Devrek ilçesinde, ilçenin ilk büyük ölçekli turistik destinasyon bölgesinin açılışı gerçekleştirildi.
2016 Yılı Güdümlü Proje Desteği kapsamında Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) tarafından desteklenen ve Zonguldak İl Özel İdaresi tarafından yürütülen “Devrek Baston Satış Merkezi, Müzesi ve Doğa Kültür Parkı” isimli proje kapsamında Devrek’te yaklaşık 60 dönümlük alanda içerisinde kır lokantasının da yer aldığı Devrek Baston Satış Merkezi, Müzesi ve Doğa Kültür Parkı teması oluşturuldu.
Satış alanları, yöresel pazarlar, otopark, güvenlik alanları, tuvaletler, serenderler, baston fırını, Devrek ekmeği için ekmek fırını, Devrek evi ve daha pek çok gezi ünitesini barındıran proje ile Devrek’te kırsal kalkınmaya ön ayak olunması, turizmin artırılması ve yerel/kültürel değerlerin tanıtımı amaçlanıyor. Oluşturulan yapılar özel müteşebbislere kiralanarak işletilmeye başlandı.
Devrek ilçesinin sosyoekonomik ve kültürel dönüşümü için en büyük adımlardan biri olan parkın açılışına Zonguldak Vali Yardımcısı Turgut Subaşı, Devrek Kaymakamı Ümit Altay, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Muhammed Ali Oflaz, Zonguldak İl Özel İdaresi, Devrek İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Devrek Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü, çeşitlik kamu ve Sivil Toplum Kuruluşu temsilcileri ve bölge halkı katılım sağladı.
Doğa Parkı'nın açılışında konuşma yapan Vali Yardımcısı Turgut Subaşı, “Bölgemiz için çok önemli bir proje olduğu kanaatindeyim. Kültür parkının kurulu olduğu bu alanı çok beğendim. Ekonomik, sosyal, kültürel ve turistik açıdan bu topraklar için temsil niteliğinde bir proje, bir dönüm noktası olmuştur. Kültürümüzü yaşatmak için bu tür alanlara ihtiyacımız var. Açılışını yaptığımız ve ciddi yatırım miktarına mâl olan Devrek Baston Satış Merkezi, Müzesi ve Doğa Kültür Parkı'nın tanıtımı, sahiplenilmesi ve sürdürülebilirliğinin sağlanması için başta halkımız olmak üzere, kamu kurumları, Sivil Toplum Kuruluşları ve ticari işletmelere büyük görevler düşmektedir. Devlet eliyle başlatılan bu projenin, halkın her kesimi tarafından sahiplenilmesini ve Devrek için büyük bir kalkınma hamlesine dönüşmesini temenni ediyorum. Başta Sayın Valimize, Sayın Kaymakamımıza, destek sağlayan kurum olarak Batı Karadeniz Kalkınma Ajansına, projeyi uygulayan kurum Zonguldak İl Özel İdaresine, parkın işletmesinden sorumlu Devrek Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğüne ve Devrek Belediyesine olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyor, hayırlara vesile olmasını diliyorum.”
Resmi açılış töreninden sonra park gezisi düzenlenerek uygulama bölgesinin tanıtımı yapıldı.
Baston Müzesi’nde, baston ustaları tarafından Devrek Bastonunun özelliği, bastonun hazırlanışı ve katma değerine ilişkin bilgiler verildi. 2018 yılı sonunda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 26 bölgede “Milli Teknoloji, Güçlü Sanayi” hamlesi gerçekleştirilmiş ve ulusal düzeydeki paydaşlarla yapılan istişareler sonucunda Kalkınma Ajansları tarafından 2019 yılında “Mesleki Eğitim” teması altında faaliyetlerin önceliklendirilmesi kararlaştırılmıştı. Bu temaya istinaden Devrek Baston sanatının ustalar tarafından çıraklara aktarılmasına önem veren Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı yetkilileri, proje kapsamında mesleki eğitimin güçlendirilmesi için proje çıktılarını dikkatle takip ettikleri ifade ettiler.
Baston Müzesinden sonra toplam 15 adet hediyelik eşya ve baston satış ofisinin bulunduğu Pazar alanına geçildi. Hediyelik eşya satış ofisleri ziyaretinde, 2015 yılı Yöresel Değerler Mali Destek Programı kapsamında desteklenen ve Devrek Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen “Doğanın Özünden Kadının Elinden” projesi iştirakçilerinden olan Devrek kadınlarının üyesi olduğu kooperatif bünyesinde kurulan Devrek Güneşi isimli işletmenin de ofisinin bulunduğu görüldü. Kadınların öncülük ettiği ve bölgenin yerel ve yöresel ürünlerinin satışını gerçekleştiren kooperatifin, Ajansın çeşitli desteklerinden faydalanarak yerel ve yöresel ürünlerinin geliştirilmesine katkı sağlaması da memnuniyet verici bir başka husus olarak dikkat çekti.
Devrek Baston Satış Merkezi, Müzesi ve Doğa Kültür Parkının, içerisinde bulunan restoran, açık ve kapalı Pazar yerleri, örnek Devrek Evi modeli, serenderler ile kafe ve büfeleriyle ziyaretçilerinin ilgi odağı olacağı düşünülüyor. Dönemin Valisinin talimatlarıyla Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından yapılan Devrek Bastonu üretiminin gelişimi araştırması sonrasında başlayan proje çalışmaları ilk olarak 2013 yılı teknik destek programı kapsamında desteklenen Devrek Ticaret ve Sanayi Odasına ait “Bastoncular için Satış ve Pazarlama Eğitim Programı” isimli proje ile şekillenmişti. Daha sonra 2013 yılı Doğrudan Faaliyet Destekleme Programı kapsamında yine Devrek Ticaret ve Sanayi Odası tarafından “Devrek Bastonculuğu Mevcut Durum Analizi, Envanter Çalışması ve Devrek Evi Fizibilite Raporu” isimli proje ile araştırma çalışmaları geliştirildi. Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından 2014 yılı Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı kapsamında bir kez daha destek alan Devrek Bastonu araştırmacılığı projeleri, bu programda başvuru sahibinin Devrek Kaymakamlığının olduğu “Devrek Baston Üreticilerinin Satış ve Pazarlama Teknikleri Eğitimi ve Online Satış Platformunun Oluşturulması (DEBASP)” isimli proje ile çıkış yaptı. Gerçekleştirilen proje sonuçlarına istinaden şekillenen “Devrek Baston Satış Merkezi, Müzesi ve Doğa Kültür Parkı” isimli güdümlü proje fikri, yapılan tasarım çalışmalarının ardından 24 Ocak 2017 tarihinde imzalanarak yürürlüğe girdi. Batı Karadeniz Kalkınma Ajansının yüzde 70,18 oranında destek verdiği, toplam bütçesi 5.700.000 TL olan ve bu bütçenin 4.000.000 TL’sinin Ajans tarafından karşılandığı proje aynı zamanda Ajansın Zonguldak İlindeki ilk güdümlü projesi olma özelliğini taşıyor. Süreç içerisinde yaşanan sorunlar, Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş’ın çözüm odaklı yaklaşımı sayesinde sonuçlandırılarak, Devrek Baston Satış Merkezi, Müzesi ve Doğa Kültür Merkezi halkın kullanımına sunuldu. Ankara’dan Zonguldak ve Bartın istikametindeki turizm noktalarına ziyaret planlayan tur gruplarının yol güzergâhının hemen üzerinde bulunan parkın, kısa zaman içerisinde tur firmalarının ana durak noktası olması ve yoğun ilgi görmesi bekleniyor.

ZONGULDAK

28 Eylül 2019 Cumartesi

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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