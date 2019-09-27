Gençleri spora özendirmek için spor aletlerini kendisi tamir etti

2. Amatör Küme takımlarından Elvanpazarcıkspor Kulüp Başkanı Ali Rıza Öztürk, beldenin gençlerinin spor yapmaları için kırık dökük olan spor aletlerini tamir ederek kullanacak hale getirdi.

Zonguldak'ın Elvanpazarcık beldesinde beldenin gençlerini spora yönlendirmek amacıyla kurulan Elvanpazarcıkspor kulübü kurulduğu ilk yılda 2.Amatör Kümede büyük bir başarı göstererek PlayOff oynadı. Elvanpazarcıkspor Kulübü Başkanı Ali Rıza Bozkurt, futbolun dışında da gençlere yararlı olmaya devam ediyor. Başkan Bozkurt, belde de kırık dökük olan spor aletlerini tamir edip tekrar kullanacak hale getirdi. Elvanpazarcıkspor Kulüp Başkanı Ali Rıza Bozkurt'un bu anlamlı hareketi ise beldeden büyük taktir topladı.

Elvanpazarcıkspor Kulüp Başkanı Ali Rıza Bozkurt, "Gençlerimizin spor aletlerini kullanabilmeleri için spor aletlerini tamir ettim. Spor aletlerinin kırık dökük olmasına gönlüm elvermedi. İnşallah gençlerimize bu şekilde bir faydam olduysa ne mutlu bize. Futbolun dışında da sosyal sorumluluk projeleri yapmaya devam edeceğiz. Her şey beldemiz için" dedi.

ZONGULDAK 28 Eylül 2019 Cumartesi İMSAK 05:13

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