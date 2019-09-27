Fındık hırsızları adliyeye sevk edildi

Zonguldak’ın Kdz. Ereğli ilçesinde iki çuval fındık çalan 2 şahıs jandarma ekipleri tarafından adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Kdz. Ereğli ilçesi Süleymanbeyler köyünde ikamet eden Ahmet Uslu isimli vatandaşın evinden iki çuval fındık çalan O.D. (20) ve Y.D. (16) güvenlik kameralarına yakalandı. Olayla ilgili soruşturma başlatan Zonguldak İl Jandarma ekipleri, zanlıların olayda kullanılan motosikletle birlikte Kızılca köyünde olduğunu tespit etti. O.D. ve Y.D.’yi yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan 2 şahıs işlemlerin ardından Ereğli Adliyesine sevk edildi.

ZONGULDAK 28 Eylül 2019 Cumartesi İMSAK 05:13

GÜNEŞ 06:39

ÖĞLE 12:49

İKİNDİ 16:09

AKŞAM 18:49

YATSI 20:09

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.