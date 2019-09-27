15 Temmuz şehitleri için anma programı düzenlendi

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde 15 Temmuz Şehitleri İmam Hatip Ortaokulu tarafından 15 Temmuz Şehitleri’ni anma programı düzenlendi.

Kdz. Ereğli 15 Temmuz Şehitleri İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri Tatoğlu Kültür Merkezi’nde 15 Temmuz Şehitler Haftası Anma Programı gerçekleştirdi. 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olanlar için Kur’anı Kerim okunması ile başlayan törende İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri 15 Temmuz gecesi yaşananları anlatan bir dramayı sahnelediler. Oldukça duygusal anların yaşandığı drama oyununda öğrenciler gösterdikleri performansla programa katılanlardan tarafından ayakta alkışlandı.

Programda 15 Temmuz gecesi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde yaşananlara tanıklık eden Zafer Kütük o gece yaşananları anlattı. 15 Temmuz gecesi köprüde sivil vatandaşlara ateş açmayan askerlere darbeci askerler tarafından ateş açılıp şehit edildiklerini gördüğünü dile getiren Kütük, FETÖ terör örgütünün diğer terör örgütleri kadar çok sinsi ve tehlikeli olduğuna dikkat çekti. Törende Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, 15 Temmuz olaylarına tanıklık eden ve gecede konuşmacı olarak yer alan Zafer Kütük’e günün anısına üzerinde 15 Temmuz şehitlerinin fotoğrafları ve Türkiye haritasının yer aldığı bir tablo hediye etti. 15 Temmuz Şehitleri’ni anma programı öğrenciler tarafından yapılan duanın ardından sona ererken töreni Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Karadeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğ Amiral Hüseyin Sami Uyar, AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Fatih Çakır, Milli Eğitim Müdürü İsmail Aksoy, okul yöneticileri, öğrenciler, veliler ve çok sayıda vatandaş izledi.

ZONGULDAK 28 Eylül 2019 Cumartesi İMSAK 05:13

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