Üniversiteliler, sahilde çöp topladı

Zonguldak'ta üniversite öğrencileri Kozlu ilçesindeki sahilde çöp toplayarak örnek oldu.

Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) öğrencileri Kozlu Madenci Anıtı önünde buluşarak sahilde çöp toplama etkinliğine katıldı. TEMA İl Temsilcisi Berran Aydan'ın da katıldığı temizlik yaklaşık 2 saat sürdü. BEÜ Mühendislik Fakültesi Geomatik Bölümü Öğretim Üyesi Gökhan Gürbüz'ün de katıldığı temizlik etkinliğinde plastik ve cam şişeler, izmaritler, yiyecek ambalajları toplanarak ayrıştırıldı. Berran Aydan," Gönüllü yetişkin arkadaşlarımın destek için gelerek çöp toplamaları. Diğer yandan sahilde gördüklerimiz. Bu kaçıncı temizlik çalışması aynı sahilde. Bizler yaptık, başka gruplar yaptı. Atmamayı öğrenemiyoruz ki. Değişen hiç bir şey yok. Pet şişeler, cam bira şişeleri, naylonlar, çocuk bezleri, teneke içecek kutuları, sigara izmaritleri, ıslak mendiller, plastik bardaklar, yiyecek ambalajları. Yaklaşık 90 kişi, 100 ün üzerinde büyük boy poşeti doldurdu. Bir geri dönüşüm şirketi gelip alacak. Hepsi ayrıştırılarak poşetlere konuldu. Plastikler ayrı, teneke kutular ayrı mesela. Örnek olmaya çalışıldı. Amaç farkındalık oluşturmak İyi ki varsınız sevgili gençler, gönüllüler. Elinize, gönlünüze sağlık" ifadelerine yer verdi.

ZONGULDAK 29 Eylül 2019 Pazar İMSAK 05:15

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