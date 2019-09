4. Zonguldak Endokrin Günleri başladı

Bu yıl 4.'sü düzenlenen ulusal ve uluslararası katılımlı Zonguldak Endokrin Günleri/ Ulusal Endokrin Hastalıklara Multidisipliner Güncel Yaklaşım Sempozyumu Sezai Karakoç Kültür Merkezinde başladı.

İlk iki oturumu BEÜ Tıp Fakültesinde başlayan, öğleden sonraki oturumları ise saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile devam eden sempozyumun açılış törenine; Rektör Prof. Dr. Mustafa Çufalı, Rektör Yardımcıları, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Can, Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Öğr. Üyesi ve Üniversite Obezite ve Diyabet Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Taner Bayraktaroğlu, Türkiye’deki Tıp Fakülteleri İç Hastalıkları Anabilim dallarından öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

Sempozyumun açılış konuşmasını yapan Prof. Dr. Bayraktaroğlu, bölgenin sağlık üssü konumunda olan Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi’nin hekimleri olarak insanlara kaliteli ve nitelikli sağlık hizmeti sunmaya; güncel yeniliklerin takibi, yapılan araştırmalar ve bilimsel kongreler ile sağlık hizmetinde çıtayı her geçen gün daha yükseltmeye çalıştıklarını söyledi. Obezite ve Diyabet Merkezinin faaliyetleri ve projeleri ile Avrupa Obezite Araştırmalar Derneği tarafından Avrupa Obezite Merkezi akreditasyonu ödülüne layık görülmesinin Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi’nin uluslararasılaşma politikasına önemli katkısı olduğunu belirten Prof. Dr. Bayraktaroğlu, “Merkezimizin yayınladığı ulusal ve uluslararası alanda görünürlülüğü giderek artan, bilimsel araştırmalara bir platform oluşturan Türkiye Diyabet ve Obezite dergimiz TÜBİTAK ULAKBİM dizinine kabul edildi. Bütün bunların göstergesi olarak bugün bu gelişmelerin sonucunda 4 yıllık sürede Zonguldak Endokrin Günleri adı altında sempozyum toplantılarımızı hekimlik sanatımızın icrasında uyguladığımız güncel yaklaşımlarımızı sizlerle paylaşıyoruz. Bugün Zonguldak Endokrin Günleri’nin 4.sünü düzenlemiş olmanın mutluluğunu taşımaktayız” diye konuştu.

Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Can ise, bu yıl 4.sü düzenlen ‘Endokrin Günleri’nin ilgiyle takip edildiğini, Ekdokrinolojiyi ilgilendiren pek çok konuda multidisipliner yaklaşımları içeren kongrenin yalnızca bilimsel düzey ve içerik bakımından değil sosyal olanak ve aktiviteler açısından da en iyiyi yakalaması adına özverili emeklerle hazırlandığını, kongrenin Zonguldak’ta düzenlenmesinin gerek endokrin hastalıklarında güncel gelişmelerin takip edilmesi gerek şehrin bilgilendirilmesi adına önemli olduğunu belirtti.

Rektör Prof. Dr. Mustafa Çufalı da konuşmasında, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Kampüsünün verdiği sağlık hizmeti, bölgesel ve ulusal düzeyde ilk ve tek sayılabilecek faaliyetler ve bilimsel projeleri ile üniversitenin yüz akı olduğunu söyledi. Üniversite olarak sağlık alanındaki kalite ve memnuniyeti artırmak adına daha çok çalışacaklarını da sözlerine ekleyen Rektör Çufalı, akademik personelin bölgeye ve şehre sağlık hizmetinin yanında bilimsel anlamda da eğitim hizmeti vermeye çalıştıklarını ifade etti. 4.’sü düzenlenen Endokrin Günleri’nin de bu akademik çalışmaların bir parçası olduğunu ifade eden Prof. Dr. Çufalı, sağlık adına böylesi anlamlı ve önemli bir kongrenin üniversite ve Zonguldak için önemli bir etkinlik olduğunu vurgulayarak kongrenin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti ve 4. Endokrin Günleri’nin iyi sonuçlar doğurması temennisinde bulundu.

Ulusal ve uluslararası katılımlı, 4. Zonguldak Endokrin Günleri Ulusal Multidisipliner Hastalıklara Yaklaşım Sempozyumu, 2728 Eylül tarihleri arasında devam etti. Bilimsel oturumlarda, vak'a sunumlarının yanında güncel yaklaşım oturumları, sözlü ve yazılı bildiri sunumları da yer alacak.

