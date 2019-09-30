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Başkan Alan, “2020 yılında bu şehir koca bir şantiye alanı olacak”

İHA

Zonguldak Belediye Başkanı Dr. Ömer Selim Alan, kaldırım ve seyyar konusunda açıklamalarda bulunarak yarın itibariyle kaldırım ve seyyar konusunda problemin çözüleceğini söyledi.

Başkan Alan, “2020 yılında bu şehir koca bir şantiye alanı olacak”

Zonguldak Belediye Başkanı Dr. Ömer Selim Alan, kaldırım ve seyyar konusunda açıklamalarda bulunarak yarın itibariyle kaldırım ve seyyar konusunda problemin çözüleceğini söyledi.
Zonguldak Belediye Başkanı Dr. Ömer Selim Alan, kaldırım ve seyyar konusunda açıklamalarda bulundu. Alan, “Yarın esnaflarımızla beraber kepenkleri beraber açıp hayırlı işler dileyeceğiz. Esnaflarımıza uygun gördüğümüz ölçüde müsaade ederek kaldırım işgali ve seyyar noktasında ki sorunu yarın kavuşturmuş olacağız” dedi.
Bu şehri hep beraber güzelleştireceklerini ifade eden başkan Alan, “Geçenlerde biliyorsunuz ekip arkadaşlarımızla beraber esnafımızı gezdik. Seçim zamanında söz verdiğimiz gibi kaldırım ve sokak işgallerini azaltacağımızı belirli bir sınıra çekeceğimizi vatandaşlarımızın bu konuda çok dertli olduğunu söylemiştik. Esnafımıza bunu aktardık esnafımız bu konuya çok sıcak yaklaştı. Rica ettik kendilerinden bizim kimsenin ticareti azaltalım aşıyla ekmeğiyle uğraşmak gibi bir niyetimiz yok hiçbir zaman olmayacak. Vatandaşımız bizden ne istersen o yüzden biz bu makamlardayız. Yarın yine sokaklardayız sabah kepekleri beraber açacağız. Ben bütün esnaflarımızın bizlere yardımcı olacağından adım gibi eminim. Bu şehri hep beraber güzelleştireceğiz. Yarın hep birlikte kaldırım işgaline son vereceğiz ve göreceksiniz şehrimiz hak ettiği yerlere gidecek. Yarın esnaflarımızla beraber kepenkleri beraber açıp hayırlı işler dileyeceğiz. Esnaflarımıza uygun gördüğümüz ölçüde müsaade ederek kaldırım işgali ve seyyar noktasında ki sorunu yarın kavuşturmuş olacağız” dedi.
“2020 yılında her tarafı şantiye alanına çevireceğiz”
Teşkilat olarak bir uyum içinde çalıştıklarını ifade eden Zonguldak Belediye Başkanı Dr. Ömer Selim Alan, “Biliyorsunuz biz vekillerimiz il başkanımız ve ilçe başkanımız olarak tam bir uyum içinde çalışıyoruz. Vekillerimizin hepsi teşkilatlarımızdan gelen insanlar bende hakeza bu teşkilatlarda yıllarca görev yapmış biri olarak belediye başkanı seçildim. Zonguldak’ı ilgilendiren bütün konularda beraber istişare yaparak tam uyum halindeyiz. Bu uyumu Zongudlak'a yansıtarak fayda sağlama niyetindeyiz. Vekilimiz konulara değinmiş hem lavuar alanı hem liman arkasından valiliğin oraya kadar ilk etap dediğimiz sahil düzenlemesinde son aşamadayız. Uygulama projelerini bile konuşur hale geldik. Bizim vakit kaybına bile tahammülümüzün olamadığını aktarmıştık. Yeni yıldan sonra 2020 yılında her tarafı şantiye alanına çevireceğiz. Vatandaşımızın beklediği hizmetler 5 yıllık periyotta Zonguldak’ımıza getirerek halkımızın yüzünü güldürmek. Merkez ilçe başkanımız geçen güzel bir söz söyledi. “Çevreye verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz” ben de diyorum ki halkımız bizi izlemeye devam etsin” şeklinde konuştu.

ZONGULDAK

01 Ekim 2019 Salı

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