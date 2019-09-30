Çebi Grup yatırımlarına bir yenisini daha ekledi

Zonguldak, Düzce ve Sakarya illerinde petrol, otomotiv, tekstil ve medya sektöründe faaliyet gösteren Çebi Grubu Düzce’de bir akaryakıt istasyonunu daha alarak enerji alanındaki yatırımlarını sürdürüyor.

Petrol, Otomotiv, Medya ve tekstil sektöründe Batı Karadeniz’in önde gelen firmaları arasında yer alan Çebi Grup yatırımlarına devam ediyor. Yaptığı yatırımlar ve sağladığı istihdam ile bölge ve ülke ekonomisine önemli katkılar sağlayan Çebi Grup bünyesinde 150 kişiyi istihdam ediyor. Yatırımlarına aralıksız devam eden Çebi Grup, 3’ü Düzce’de olmak üzere Sakarya, Zonguldak Ereğli ve Gökçebey’de bulunan akaryakıt istasyonlarına bir yenisini daha ekledi. Çebi Grup Düzce bölgesinde faaliyette bulunan bir akaryakıt istasyonunu da bünyesine ekleyerek gücüne güç kattı. Çebi Grup Ceosu Yasin Hamzaçebi, ülke ve bölge ekonomisine ve istihdamına bulundukları belirterek katkılarının artarak devam edeceğini söyledi. Düzce’de satın aldıkları yeni akaryakıt istasyonunun da Çebi Grup markası ile çok kısa bir sürede hizmete başlayacağını ifade eden Hamzaçebi “Şu anda Çebi Grup’de yaklaşık 150 kişinin istihdam ediyoruz. 1 kişiye bile ekmek vermek ailece bizleri mutlu ediyor. Tüm enerjimizi fazladan bir kişiye daha nasıl istihdam sağlayacağımız konusundaki projelerimize harcıyoruz. Çalışıyoruz, üretiyoruz ve ekonomimize katkı sağlıyoruz. Grubumuz bünyesine kattığımız yeni akaryakıt istasyonu ile de fazladan bir kişiye daha ekmek vermenin mutluluğu ve gururunu yaşıyoruz” dedi.

Çebi Grup Ceosu Yasin Hamzaçebi, grubun yatırımlarına devam ederken bölgelerine karşı olan sosyal sorumluluk projelerini de unutmadığını, yatırımlar arttığı sürece sosyal sorumluluk projelerinin de artacağını ifade etti.

ZONGULDAK 01 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:17

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