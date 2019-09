Başkan Alan antrenör ve sporcuyu altınla ödüllendirdi

İngiltere Genelkurmay Başkanı: Siber saldırılar nedeniyle her gün savaş halindeyiz

Konya'da yapılan 1. Grup Boks Türkiye Şampiyonasında, Zonguldak Belediyespor forması ile 75 Kg'da şampiyon olan sporcu Birol Aygün ve antrenör İshak Tiryaki Zonguldak Belediye Başkanı Selim Alan'ı ziyaret etti.

Zonguldaklı milli boks antrenör İshak Tiryaki yönetiminde milli boksör Birol Aygün, Zonguldak Belediyespor forması altında, Konya'da yapılan 1.Grup Boks Türkiye Şampiyonasında 75 Kg'da şampiyon olmuştu. Şampiyonanın ardından Milli boks antrenörü İshak Tiryaki ve milli sporcu Birol Aygün, desteklerinden dolayı Zonguldak Belediye Başkanı Selim Alan'ı makamında ziyaret etti. Başkan Alan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek her zaman sporun ve sporcunun yanında olacaklarının sözünü verdi. Ardından Belediye Başkanı Selim Alan, antrenör İshak Tiryaki ve sporcu Birol Aygün'ü altınla ödüllendirdi. Ziyaretin sonunda ise Belediye Başkanı Selim Alan antrenör İshak Tiryaki ve sporcu Birol Aygün'le hatıra fotoğrafı çektirdi.

Başkan Alan: ''Birol Aygün bize sözünü tuttu''

Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, "Çok mutlu olduk, kardeşimiz Zonguldak'ın gururu oldu. Zonguldak Belediyesi altında boks yapan Birol kardeşimizin Türkiye şampiyonu olması bizleri çok sevindirdi.Turnuvadan önce Birol kardeşimle burada sohbet etmiştik. Bize söz vermişti ve sözünü tuttu. Biz de her zaman yanında olacağız. Önümüzdeki Balkan şampiyonası var, olimpiyatlara katılma hakkı için ringe çıkacak inşallah hemde Balkan şampiyonu olur. Zonguldak olimpiyatlarda yer alır ve olimpiyat sevincini inşallah bize yaşatır. Zonguldak Belediyespor altında renkte ter dökmesi ve Türkiye şampiyonu olması hakkaten duyduğum zaman tüylerim diken diken oldu.Ben tekrar sizlerin huzurunda size bu gurur yaşattı için teşekkür ediyorum"dedi.

Antrenör İshak Tiryaki, hedeflerinin olimpiyatlarda ülkemizi ve ilimizi en iyi şekilde temsil etmek olduğunu belirterek, "Bizim asıl amacımız Türkiye şampiyonası degil olimpiyat. Bütün dünyada binlerce sporcu olimpiyata katılmak için çalışıyor. Bizde olimpiyat hedefliyoruz. İlimizi ve ülkemizi olimpiyatlarda temsil etme arzusundayız"diye konuştu.

Milli sporcu Birol Aygün, sözünü tuttuğunu ifade ederek, ''Belediye Başkanımıza söz vermiştik. Şampiyon olarak sözümü tuttum. İnşallah şimdi sırada Olimpiyatlar var. Orada da ülkemizi ve ilimizi en iyi şekilde temsil ederek başarı göstermek istiyorum. Belediye Başkanımıza desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Her zaman bizlerin yanında oldu. İnşallah bizlerde Zonguldak Belediyespor forması altında daha çok başarı göstereceğiz'' dedi.

ZONGULDAK 01 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:17

GÜNEŞ 06:42

ÖĞLE 12:48

İKİNDİ 16:05

AKŞAM 18:44

YATSI 20:03

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.