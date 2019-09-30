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Zonguldak’ta “Bağımlılığı değil, hayatı seç” eğitimi başladı

İHA

Zonguldak Bağımlılık ile Mücadele Derneği, İl Sağlık Müdürlüğü ArGe Birimi ile Tütün ve Diğer Bağımlılık Yapıcı Maddelerle Mücadele Birimi ve Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı işbirliği ile hazırlanan "Bağımlılığı değil, hayatı seç" Eğitici Eğitimi Öğretmenevi Konferans Salonunda düzenlenen törenle başladı.

Zonguldak’ta “Bağımlılığı değil, hayatı seç” eğitimi başladı

Zonguldak Bağımlılık ile Mücadele Derneği, İl Sağlık Müdürlüğü ArGe Birimi ile Tütün ve Diğer Bağımlılık Yapıcı Maddelerle Mücadele Birimi ve Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı işbirliği ile hazırlanan “Bağımlılığı değil, hayatı seç” Eğitici Eğitimi Öğretmenevi Konferans Salonunda düzenlenen törenle başladı.
Proje kapsamında; Zonguldak’ta bağımlılık sorunu ile mücadele edecek, Bağımlılık İle Mücadele İl Koordinasyon Kurulu içinde yer alan kurumlarda çalışan, farklı meslek gruplarından 43 personele Zonguldak Öğretmenevi Konferans Salonu’nda, Üsküdar Üniversitesi Dilbaz Ruh Sağlığı Akademisi Başkanı Prof. Dr. Nesrin Dilbaz, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Aslı Enez Darçın, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Cemal Onur Noyan ve Aile Hekimliği Uzmanı Doç. Dr. Tijen Şengezer tarafından, 5 gün süresince, toplamda 40 saat eğitim verilecek.
Zonguldak İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Ertuğrul Güner ise şöyle dedi:
“Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de önemli sağlık sorunlarından biri olan madde bağımlılığının temel niteliği, madde ile ilişkili önemli sorunlara karşın kişinin maddeyi sürekli bir biçimde kullandığına işaret eden fizyolojik, bilişsel ve davranışsal bir grup belirtinin varlığıdır. Madde bağımlılığı, bireyi olduğu kadar toplumun her kesimini etkileyen öncelikli bir sorun olarak ele alınması gereken, çağımızın en ciddi ve kapsamlı toplumsal sorunlarından da biridir. Çünkü sorun, yalnızca madde kullanan bireyi değil o bireyin içinde doğduğu aileyi, ailenin parçası olduğu toplumu ve o toplumda kültürel yapı özelliklerinden ekonomik işleyişe dek tüm toplumsal evreni etkilemektedir. Madde bağımlılığı büyük çaptaki sağlık sorunları yanında trafik kazaları, intihar, suça yönelme, aile parçalanması, iş hayatının bozulması, meslek kayıpları ve diğer ekonomik problemler gibi, bireye ve topluma pek çok zararları olan çok boyutlu biyopsikososyal bir sorundur. Proje kapsamında; doktor, psikolog, sosyal çalışmacı, gençlik lideri, ve din görevlisi gibi çeşitli meslek gruplarına mensup kişiler ile İlde maddeye olan talebin önlenmesi, madde kullanımına karşı kişilerin korunması, bağımlı kişilere danışmanlık ve tedavi desteği sağlanarak sosyal uyumlarının sağlanması konularında çalışmalar yürütülecektir. Projenin İlimize hayırlı olmasını ve emeği geçen herkese teşekkür etmek istiyorum.”
Programın açılış konuşmasını yapan Zonguldak Bağımlılık ile Mücadele Derneği Başkanı Esin İlhan da şöyle dedi:
“İl Sağlık Müdürlüğümüz ve Bağımlılık ile Mücadele Derneği İş birliği ile hazırlanan projemiz, Zonguldak Kantin İşletmecileri Esnaf derneği ayni katkıları ve Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı Teknik Desteği ile gerçekleştirilmiştir. Derneğimiz Zonguldak İlinde Toplum ve gençliğin beden ve ruh sağlığını tahrip eden, madde kullanan bireyin başta kendisi olmak üzere, ailesine ve çevresine zarar verebilen tütün, alkol ve madde bağımlılığının yanında, kumar, internet ve teknoloji bağımlılığı gibi gençliğe ve topluma zarar veren bütün zararlı alışkanlıklarla mücadele etmek. Bölgemizde gençliğe ve topluma zarar veren bağımlılıkların önlenmesi ve tedavi giderlerinin azalmasına katkı sağlamak için Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık uygulama ve Araştırma Merkezi ile İl Sağlık Müdürlüğümüze bağlı hastanelerimizde bulunan Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Poliklinikleri, ayaktan madde bağımlığı tedavi merkezleri Atatürk Devlet Hastanesi ve Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi ve (YEDAM) Yeşilay Danışmanlık Merkezlerine de vatandaşlarımız başvuruda bulunabilirler.”

ZONGULDAK

01 Ekim 2019 Salı

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