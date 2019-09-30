HASAD yeni kayıt için stant açtı

Dikkat! Onların ücreti bu ay düşecek

Bugün ne oldu?

İstanbul'da bir deprem daha

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Zonguldak'ta, Halk Oyunları Sergileme ve Araştırma Gençlik Spor Kulübü Derneği (HASAD) yeni dönem kurs kayıtları için stant açtı.

HASAD tarafından Esas 67 Burda Alışveriş merkezi giriş katına açılan ve 2 gün ziyaretçilere açık olan standa halk oyunlarına gönül veren vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Stant görevlileri dernek kayıt işlemleri hakkında ziyaretçilere bilgiler verirken her yaş grubunu dernek bünyesine davet etti.

ZONGULDAK 01 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:17

GÜNEŞ 06:42

ÖĞLE 12:48

İKİNDİ 16:05

AKŞAM 18:44

YATSI 20:03

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.