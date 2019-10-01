Prof. Dr. Dilbaz, bağımlılığa dikkat çekti

Zonguldak Bağımlılık ile Mücadele Derneği, İl Sağlık Müdürlüğü ve Tütün ve Diğer Bağımlılık Yapıcı Maddelerle Mücadele Birimi tarafından Öğretmenevi Konferans Salonunda ortaklaşa düzenlenen “ Bağımlılığı değil hayatı seç “ eğitimine konuşmacı olarak katılan Üsküdar Üniversitesi Dilbaz Ruh Sağlığı Akademisi Başkanı Prof. Dr. Nesrin Dilbaz verilen eğitimde bağımlılığa dikkat çekti.

Dilbaz konuşmasında şöyle dedi:

“Bağımlılık tam olarak nedir? Her şeyinizi kaybetmenize neden olsa da içmeye ya da çekmeye devam etmek: özgürlüğünüzü, paranızı, evinizi, eşinizi, çocuklarınızla iletişiminizi. Ciddi şekilde bağımlı olmak, çoğu insana zor zamanlar yaşatan bir şeydir. Neden bir kişi, uzun vadede tüm olumsuz sonuçlara rağmen, alkol ya da madde kullanmanın kısa vadeli zevkine ve genellikle sonradan keyifli de değildir karşı koyamıyor. Birçok olumsuz sonuca rağmen kompulsif olarak alkol veya madde kullanımı. Bağımlılık olumsuz olarak yargılanmakta ya da damgalanmaktadır. İnsanlar sadece bağımlılıkla ilgili olumsuz düşünmezler, ayrıca bağımlılık mağduru insanlar hakkında da kötü düşünürler. Bağımlılık bir hastalık olsa da birçok kişi tarafından bir tercih, kişinin kendi sorumluluğunda olan bir şey olarak algılanır. Tüm bunlardan sonra terk etmeyi seçebilirsiniz. ‘Bunu bırakıp bırakmamak senin elinde’ kendimize bir sebep bulabiliriz. Buna ek olarak, bağımlılık sadece sosyal sıkıntı, maddeye bağlı suçlar ve şehir parkındaki evsiz alkolikler ile ilişkili değildir, aynı zamanda şiddet, çocuk istismarı, kötü sağlık ve sarhoş sürücü nedeniyle trafik kazalarıyla da ilgilidir. Bağımlılığın yaygınlığı çoğu insanın düşündüğünden daha yüksektir.”

ZONGULDAK 01 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:17

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