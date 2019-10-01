Gönüllü tiyatrocular oynadı, 352 çocuğun yüzü güldü

ZONGULDAK'ta muhtarların başlattığı 'Bütün Çocuklar Gülsün' projesi kapsamında gerçekleştirilen, aralarında doktor, öğretmen, okul müdürü, hemşire ve memurların gönüllü olarak yer aldığı tiyatro oyunundan elde edilen gelir ile 352 çocuğun okul kıyafetleri, ayakkabıları ve kırtasiye malzemeleri karşılandı.

Terakki Mahallesi Muhtarı Ferit Arslantürk ve Dilaver Mahallesi Muhtarı Bülent Bektaş, mahalle ve köylerde maddi durumu yetersiz ailelerin çocuklarına yardım için 'Bütün Çocuklar Gülsün', 'Bir Tiyatro Biletiyle Geleceğe Umut Ol' adında proje başlattı. Proje kapsamında aralarında doktor, öğretmen, okul müdürü, hemşire ve memurların bulunduğu gönüllü tiyatroculardan oluşan 'Ters Köşe Tiyatro Topluluğu' tarafından 'Safinaz'ın izdivacı' adlı tiyatro oyunu için biletler 10 TL'den satılırken, bağışlar da alındı. Elde edilen gelirle 352 çocuğun okul kıyafetleri, ayakkabıları ve kırtasiye malzemeleri karşılandı. Genel Maden İşçileri Sendikası Şemsi Denizer Salonu´nda düzenlenen oyuna, Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, İl Milli Eğitim Müdür Vekili Murat Kapıcı, İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürü Gülsüm Uğur, kurum müdürleri, projeye destek veren vatandaşlar ve muhtarlar katıldı. Yaklaşık 1 saat süren tiyatro oyunu izleyicilere keyifli anlar yaşattı. Oyun sonunda oyuncular ve muhtarlar, izleyiciler tarafından ayakta alkışlandı.

`ÇOCUKLARI GÜLDÜRDÜĞÜMÜZ İÇİN MUTLUYUZ´

Terakki Mahallesi Muhtarı Ferit Arslantürk, amaçlarını ailelerin ve çocukların yüzlerini güldürmek ve eğitimlerine katkı sağlamak olduğunu söyledi. Bunu başardıkları için mutlu olduklarını ifade eden Arslantürk, şöyle dedi:

"Projemiz çocukların eğitimiyle alakalıydı. 352 çift ayakkabı dağıttık. Kırtasiye malzemesi ve okul kıyafetlerini tamamladık çocuklarımızın. Dar gelirli ailelerimizin bu ihtiyaçlarını karşılamaktı amacımız. Tiyatromuzda hiçbir ücret almadan gönüllü olarak oyunlarını sergileyerek bu projeye destek oldular. Biz çok mutlu olduk. Bu yardımlar yetmedi. İnşallah gelecek yıl biraz daha iyi organize olup bu sayıdan daha çok çocuğumuzun geleceğine katkıda bulunmak istiyoruz. Çocukları güldürdüğümüz için mutluyuz."

Ters Köşe Tiyatro Topluluğu kurucusu Yahya Kasımfırtına da çocuklar için sahne almaktan mutluluk duyduklarını söyledi. Birçok sosyal sorumluluk projesinde ücretsiz sahne aldıklarını anlatan Kasımfırtına, "Çocuklar için çok anlamlı bir projede yer almaktan mutluluk duyuyoruz. Oyunumuz da çok güzeldi. Doktor, hemşire ve öğretmen arkadaşlarımız var. Ali Sunal´ın programı tarzında bir oyun sergilemek istedik. Onu örnek aldık. Daha güzel projelerde yer almaya devam edeceğiz" dedi.

Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan da bu tür projelerin artması gerektiğine dikkat çekerek, "Muhtarlara teşekkür ediyoruz. Yavrularımızın okul kıyafetleri olsun ayakkabıları olsun, kırtasiye yardımı olsun birçok ihtiyaçlarını karşıladılar. Kapı kapı gezip çocuklar için mücadele ettiler. Emeği geçen tiyatrocu arkadaşlara ve muhtarlarımızın emeğine, yüreğine sağlık. Bu çocuklar bizim yavrularımız. Olanlar olmayanlarla bu şekilde paylaşacak. Gece geç saatlere kadar çalıştılar. Bu tür projelerin artarak devam etmesini diliyorum" diye konuştu.



ZONGULDAK 01 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:17

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