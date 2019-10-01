Gönüllü tiyatrocular oynadı, 352 çocuğun yüzü güldü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Gönüllü tiyatrocular oynadı, 352 çocuğun yüzü güldü

DHA

ZONGULDAK'ta muhtarların başlattığı 'Bütün Çocuklar Gülsün' projesi kapsamında gerçekleştirilen, aralarında doktor, öğretmen, okul müdürü, hemşire ve memurların gönüllü olarak yer aldığı tiyatro oyunundan elde edilen gelir ile 352 çocuğun okul kıyafetleri, ayakkabıları ve kırtasiye malzemeleri karşılandı. 

ZONGULDAK'ta muhtarların başlattığı 'Bütün Çocuklar Gülsün' projesi kapsamında gerçekleştirilen, aralarında doktor, öğretmen, okul müdürü, hemşire ve memurların gönüllü olarak yer aldığı tiyatro oyunundan elde edilen gelir ile 352 çocuğun okul kıyafetleri, ayakkabıları ve kırtasiye malzemeleri karşılandı. 
Terakki Mahallesi Muhtarı Ferit Arslantürk ve Dilaver Mahallesi Muhtarı Bülent Bektaş, mahalle ve köylerde maddi durumu yetersiz ailelerin çocuklarına yardım için 'Bütün Çocuklar Gülsün', 'Bir Tiyatro Biletiyle Geleceğe Umut Ol' adında proje başlattı. Proje kapsamında aralarında doktor, öğretmen, okul müdürü, hemşire ve memurların bulunduğu gönüllü tiyatroculardan oluşan 'Ters Köşe Tiyatro Topluluğu' tarafından 'Safinaz'ın izdivacı' adlı tiyatro oyunu için biletler 10 TL'den satılırken, bağışlar da alındı. Elde edilen gelirle 352 çocuğun okul kıyafetleri, ayakkabıları ve kırtasiye malzemeleri  karşılandı. Genel Maden İşçileri Sendikası Şemsi Denizer Salonu´nda düzenlenen oyuna, Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, İl Milli Eğitim Müdür Vekili Murat Kapıcı, İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürü Gülsüm Uğur, kurum müdürleri, projeye destek veren vatandaşlar ve muhtarlar katıldı. Yaklaşık 1 saat süren tiyatro oyunu izleyicilere keyifli anlar yaşattı. Oyun sonunda oyuncular ve muhtarlar, izleyiciler tarafından ayakta alkışlandı.
`ÇOCUKLARI GÜLDÜRDÜĞÜMÜZ İÇİN MUTLUYUZ´
Terakki Mahallesi Muhtarı Ferit Arslantürk, amaçlarını ailelerin ve çocukların yüzlerini güldürmek ve eğitimlerine katkı sağlamak olduğunu söyledi. Bunu başardıkları için mutlu olduklarını ifade eden Arslantürk, şöyle dedi:
"Projemiz çocukların eğitimiyle alakalıydı. 352 çift ayakkabı dağıttık. Kırtasiye malzemesi ve okul kıyafetlerini tamamladık çocuklarımızın. Dar gelirli ailelerimizin bu ihtiyaçlarını karşılamaktı amacımız. Tiyatromuzda hiçbir ücret almadan gönüllü olarak oyunlarını sergileyerek bu projeye destek oldular. Biz çok mutlu olduk. Bu yardımlar yetmedi. İnşallah gelecek yıl biraz daha iyi organize olup bu sayıdan daha çok çocuğumuzun geleceğine katkıda bulunmak istiyoruz. Çocukları güldürdüğümüz için mutluyuz."
Ters Köşe Tiyatro Topluluğu kurucusu Yahya Kasımfırtına da çocuklar için sahne almaktan mutluluk duyduklarını söyledi. Birçok sosyal sorumluluk projesinde ücretsiz sahne aldıklarını anlatan Kasımfırtına, "Çocuklar için çok anlamlı bir projede yer almaktan mutluluk duyuyoruz. Oyunumuz da çok güzeldi. Doktor, hemşire ve öğretmen arkadaşlarımız var. Ali Sunal´ın programı tarzında bir oyun sergilemek istedik. Onu örnek aldık. Daha güzel projelerde yer almaya devam edeceğiz" dedi.
Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan da bu tür projelerin artması gerektiğine dikkat çekerek, "Muhtarlara teşekkür ediyoruz. Yavrularımızın okul kıyafetleri olsun ayakkabıları olsun, kırtasiye yardımı olsun birçok ihtiyaçlarını karşıladılar. Kapı kapı gezip çocuklar için mücadele ettiler. Emeği geçen tiyatrocu arkadaşlara ve muhtarlarımızın emeğine, yüreğine sağlık. Bu çocuklar bizim yavrularımız. Olanlar olmayanlarla bu şekilde paylaşacak. Gece geç saatlere kadar çalıştılar. Bu tür projelerin artarak devam etmesini diliyorum" diye konuştu.

ZONGULDAK

01 Ekim 2019 Salı

  • İMSAK 05:17
  • GÜNEŞ 06:42
  • ÖĞLE 12:48
  • İKİNDİ 16:05
  • AKŞAM 18:44
  • YATSI 20:03
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Prof. Dr. Dilbaz, bağımlılığa dikkat çekti
YEREL HABERLER Prof. Dr. Dilbaz, bağımlılığa dikkat çekti
Zonguldak'ta belediyelerde 160 bin 733 ton atık toplandı
YEREL HABERLER Zonguldak'ta belediyelerde 160 bin 733 ton atık ...
Belediye ve esnaf birlikte kaldırım işgaline son verdi
YEREL HABERLER Belediye ve esnaf birlikte kaldırım işgaline son ...
67 Burda AVM’den ayakları yerden kesen kampanya
YEREL HABERLER 67 Burda AVM’den ayakları yerden kesen kampanya
9 aydır maaşlarını alamayan işçiler inşaatın çatısına çıktı
YEREL HABERLER 9 aydır maaşlarını alamayan işçiler inşaatın çatısına ...
Boşandığı eşini darbederken jandarmaya yakalandı, tutuklandı
YEREL HABERLER Boşandığı eşini darbederken jandarmaya yakalandı, ...
Eski eşini darp eden koca tutuklandı
YEREL HABERLER Eski eşini darp eden koca tutuklandı
HASAD yeni kayıt için stant açtı
YEREL HABERLER HASAD yeni kayıt için stant açtı
Zonguldak’ta “Bağımlılığı değil, hayatı seç” eğitimi başladı
YEREL HABERLER Zonguldak’ta “Bağımlılığı değil, hayatı seç” eğitimi ...
Başkan Alan antrenör ve sporcuyu altınla ödüllendirdi
YEREL HABERLER Başkan Alan antrenör ve sporcuyu altınla ödüllendirdi
Fotoğraf ve isim sahte çıktı, aile şikayetçi oldu
YEREL HABERLER Fotoğraf ve isim sahte çıktı, aile şikayetçi oldu
Başkan Alan; 'Caddeleri Kırmızı Lacivertli bayraklarla donatacağız'
YEREL HABERLER Başkan Alan; 'Caddeleri Kırmızı Lacivertli ...
Çebi Grup yatırımlarına bir yenisini daha ekledi
YEREL HABERLER Çebi Grup yatırımlarına bir yenisini daha ekledi
Başkan Alan, “2020 yılında bu şehir koca bir şantiye alanı olacak”
YEREL HABERLER Başkan Alan, “2020 yılında bu şehir koca bir şantiye ...
4. Zonguldak Endokrin Günleri başladı
YEREL HABERLER 4. Zonguldak Endokrin Günleri başladı
Üniversiteliler sahilde çöp topladı
YEREL HABERLER Üniversiteliler sahilde çöp topladı
Zonguldak'ta trafik kazası: 2 yaralı
YEREL HABERLER Zonguldak'ta trafik kazası: 2 yaralı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X